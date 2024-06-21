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Eski Fenerbahçeli Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 15:30
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi Trabzonspor ilk hamlesini Nwakaeme ile yaparken, bordo-mavililer daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen ve buradan Hull City'e transfer olan Ozan Tufan ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor...

Yeni sezon hazırlıkarını sürdüren Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların sevgilisi Antony Nwakaeme'nin ardından bir isimle daha anlaşma sağladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.

40 MAÇTA 10 GOL

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Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.

Euro 2024 Canlı Skor


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