Eski Fenerbahçeli Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor...

Yeni sezon hazırlıkarını sürdüren Trabzonspor, bordo-mavili taraftarların sevgilisi Antony Nwakaeme'nin ardından bir isimle daha anlaşma sağladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.

40 MAÇTA 10 GOL

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.





