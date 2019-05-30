Eski fotoğrafları yeniden canlandırdılar! Ortaya bu eğlenceli anlar çıktı

Fotoğraf çektirmenin en güzel yanlarından biri de yıllar sonra ona baktığınızda o anı hatırlayabilmenizdir. Bundan daha güçlü bir anı yoktur. Hele ki üzerinden yıllar geçtikten sonra bir fotoğrafı aynı şekilde yeniden canlandırmak hem eğlenceli hem de rahatlatıcıdır. Zamanın bir su gibi akıp gittiği hepimizin malumu, ancak akan zaman içerisinde neler yapacağımız bizim elimizde. Yıllar sonra bir fotoğrafa baktığımızda, onu yeniden canlandırmak istediğimizde yüzümüz gülüyorsa boşa geçmemiştir zaman.

1. Bazı şeyler hiç değişmiyor, tıpkı baba-kız ilişkisi gibi.

2. 35 yıl aradan sonra aynı arkadaşlarla aynı yerde aynı pozu vermek…

3. Anaokulunun ilk gününde ve 19 yıl sonra üniversiteden mezun olduğunda anneanne hep yanında.

4. 24 yıl arayla amcasının yanında çay içerken.

5. Fotokopi makinesinde yüzlerinin fotokopisini çeken anne oğlun yıllar sonra aynı pozu vermesi.

6. Zaman sadece insanı yetişkin yapıyor, heyecanlar ve mutluluklar aynı.

7. 4 yaşında çekilmiş fotoğraftan tam 24 yıl sonra gelen evlilik teklifi.

8. 13 yılın ardından baba ile aynı sahilde.

9. 34 yıl önce babasının sırtında kendisinin olduğu yerde bu defa oğlu var.

10. 20 yılın ardından annelerine sürpriz yapan çocuklar.

11. Her zaman bana destek verdi dediği babasıyla 23 yıl sonra üniversiteden mezun olurken aynı pozu veren genç.

12. Babasıyla gittiği Disneyland’de aynı pozu veren genç.

13. Eve ilk geldiği gün ve 10 yıl sonra köpeğiyle poz veren genç adam.

14. Baba ile oğlu arasında yıllar sonra ilk günkü poz.

15. Aşkın ölümsüzlüğünü gösteren 1961 ve 2012 yıllarında 50 yıl arayla çekilmiş iki fotoğraf.

16. Üzerinden 60 yıl geçtikten sonra baba ile oğlu aynı pozu veriyor.

17. 13 yıl arayla köpeği ile birlikte aynı pozu veren genç.

18. 10 yıl boyunca kızı ve köpeği ile birlikte aynı köşede aynı pozu veren baba.

19. Yıllar sonra bile aynı bakışlar, duruş ve şevkle…

20. Kardeşler 20 yıl sonra yeniden bir araya gelirse.

21. İlk buluşmalarında çektirdikleri fotoğrafı 20 yıl sonra iki çocuk sahibiyken bu defa çocuklarıyla birlikte tekrarlayan çift.

22. Torunları bu fotonun altına şu notu düşmüş: Birbirlerine olan aşkları tıpkı kek aşkları gibi ölümsüz.

23. Kız kardeşleri evlenirken çocukluklarındaki pozu tekrarlayan aile.

24. 15 yıl aradan sonra aynı yatakta buluşan kız kardeşler.

25. 1968 yılında babasının ilk motosikletiyle çektirdikleri fotoğrafı yeniden canlandıran baba ve oğul.



