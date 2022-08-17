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Eski futbolcu Ryan Giggs eski kız arkadaşıyla seks videoları çektiğini anlattı! "Bazen sertleşiyorduk" itirafı

17.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs'in eski sevgilisi Kate Greville'e şiddet uyguladığı gündemdeydi. Ünlü futbolcu şiddet iddiaları gündemdeyken eski sevgilisini seks videolarını yayınlamakla tehdit etmişti. Giggs son olarak davadaki itiraflarıyla dikkat çekti.

Eski futbolcu Ryan Giggs eski kız arkadaşıyla seks videoları çektiğini anlattı! "Bazen sertleşiyorduk" itirafı

Futbolcu Ryan Giggs, eski kız arkadaşı Kate Greville'in şikayeti üzerine tutuklanmış ve kefaretle serbest bırakılmıştı. Ünlü futbolcu son günlerde kız arkadaşının açtığı davayla gündemde. Giggs mahkemede ifade verdi. Ryan Giggs ve eski kız arkadaşının birlikte müstehcen videolar çektikleri ve bazen 'kaba' hale gelen 'sağlıklı bir cinsel yaşamları' yaşadıkları mahkemenin konusuydu.

Ünlü futbolcu avukatın sorusu üzerine cinsel ilişkilerini zaman zaman kaydettiklerini ifade ederek "Her zamanki gibiydi. Sağlıklı bir seks hayatımız vardı ve bazen sertleşebiliyordu" yorumunda bulundu.

Futbolcu sertleşmenin karşılıklı bir şey olduğunu ve bunu düzenli yaptıklarını da söyledi.

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Giggs ayrıca bu videoları telefonundan sildiğini de iddia etti.

Ryan Giggs, eski sevgilisi Kate Greville ve kız kardeşi Emma Greville'in bütün şiddet iddialarını reddetmeye mahkemede devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Ryan Giggs
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