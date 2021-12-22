Eski gelin adayı Naz Mila Hülya Avşar'ı ti'ye aldı: 5 eniştenizin parasını yerim...

"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın sözleri gündeme gelmiş ve ekonomi yorumuyla büyük tepki çekmişti. Bir döneme damga vuran izdivaç programlarından ünlenen Naz Mila da bu gündemi kaçırmadı.

Naz Mila Avşar'ın sözlerinden yola çıkarak kendi ayakta durma fikrini açıkladı. Yaptığı müstehcen paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Naz Mila paylaşımında "Gerekirse 10 değil 5 eniştenizin parasını yerim, atlatırım bir şey olmaz" dedi.

Naz Mila programda ünlenmesinden sonra sosyal medyada takipçi sayısını arttırmış ve reklam paylaşımları yaparak gelir elde etmeye başlamıştı.

