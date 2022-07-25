Eski gelin adayı Solmaz Çiros kalça dansıyla olay oldu! "Eski Solmaz nerede?"

Solmaz Çiros, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan izdivaç programlarıyla adını duyurdu. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan Çiros, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

KALÇA DANSIYLA OLAY OLDU

Son zamanlarda cesur pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Solmaz Çiros, en son kalça dansıyla olay yarattı.

Çiros'un dans videosuna, "Eski Solmaz nerede?", "Fıstık gibi" yorumları geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Solmaz Çiros adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.

1997 doğumlu Roman kızı Çiros, 25 yaşındadır.





