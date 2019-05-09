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Eski hallerinden eser yok! Zamanla kendilerini salan ünlüler

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 09.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Filmlerde ya da kırmızı halıda o kadar iyi görünüyorlar ki bu ünlüleri daha önce hiç böyle görmediniz! İşte programlarında milyon dolarlık projeler olmadığı zaman keyiflerine bakan bu keyifli "şeylerin" ucunu kaçırıp kendini günden güne salan ünlü isimler...

Eski hallerinden eser yok! Zamanla kendilerini salan ünlüler

Dünya çapında büyük bir üne, şöhrete sahip olan birbirinden başarılı isimleri beyazperdede muhteşem görmeye alışkınız! Hele kırmızı halıda o kadar kusursuz görünüyorlar ki fiziklerinden güzelliklerine kadar neredeyse dört dörtlükler...

Fakat bazı ünlüler son zamanlarda eski hallerini adeta özletir kıvamda kendilerine bakmak yerine hayatın tadını çıkarmaya başladı. Fakat bu keyifli yaşamın da beraberinde getirdiği şey fazla kilolar oldu.

İşte sadece büyük bir film projesi olduğunda taş gibi vücuda sahip boşken sadece keyfine bakan ve zaman içerisinde meşhur oldukları o "kusursuz" görüntüden uzak olan ünlü isimler...

Jennifer Love Hewitt

1

Eva Longoria

2

Kelly Clarkson

3

Russell Crowe

4

Tyra Banks

5

Kelly Osbourne

6

Vin Diesel

7

Kate Winslet

8

Jennifer Lawrence

9

Adele

10


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