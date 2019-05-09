Eski hallerinden eser yok! Zamanla kendilerini salan ünlüler

Dünya çapında büyük bir üne, şöhrete sahip olan birbirinden başarılı isimleri beyazperdede muhteşem görmeye alışkınız! Hele kırmızı halıda o kadar kusursuz görünüyorlar ki fiziklerinden güzelliklerine kadar neredeyse dört dörtlükler...

Fakat bazı ünlüler son zamanlarda eski hallerini adeta özletir kıvamda kendilerine bakmak yerine hayatın tadını çıkarmaya başladı. Fakat bu keyifli yaşamın da beraberinde getirdiği şey fazla kilolar oldu.

İşte sadece büyük bir film projesi olduğunda taş gibi vücuda sahip boşken sadece keyfine bakan ve zaman içerisinde meşhur oldukları o "kusursuz" görüntüden uzak olan ünlü isimler...

Jennifer Love Hewitt

Eva Longoria

Kelly Clarkson

Russell Crowe

Tyra Banks

Kelly Osbourne

Vin Diesel

Kate Winslet

Jennifer Lawrence

Adele



