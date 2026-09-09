Eski haritada gördüğü kelimenin peşine düştü! Denizin dibinde servet buldu

Todd Stevens'ın keşif yolculuğu, Greenwich'teki Ulusal Denizcilik Müzesi'nin arşivlerinde eski bir haritayı incelerken başladı. Stevens, haritada Samson Adası'nın batısındaki bir bölgenin üzerinde “Cap Wildy lost” ifadesinin yazılı olduğunu fark etti. Kayıp bir kaptanın son konumuna işaret eden bu not, Stevens'ın dikkatini çekti.

Haritadaki ipucunun gerçek olup olmadığını araştırmak isteyen Stevens, bölgeye giderek dalış yapmaya karar verdi.

DENİZİN DİBİNDE GEMİNİN KALINTILARINA ULAŞTI

Araştırmalar Stevens'ı Scilly Adaları'nın gemi kazalarıyla bilinen tehlikeli bölgelerinden Western Rocks'a götürdü. Dalış ekipmanlarını kuşanan Stevens, su yüzeyinin yaklaşık 4,5 ila 40 metre altında bulunan kayalık alanları araştırdı ve burada bir gemiye ait kalıntılar tespit etti.

Enkazdaki sıra dışı bir ayrıntı geminin kimliğinin belirlenmesine yardımcı oldu. Geminin balastında kırılmış top parçalarının kullanılmış olması, bulunan enkazın Phoenix ile eşleşmesini sağladı.

SİKKELER, TAKILAR VE KILIÇ PARÇALARI BULUNDU

Batıkta gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yaklaşık 350 yıldır denizin altında bulunan çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular arasında sikkeler, takılar, kılıç parçaları, seyir aletleri ve geminin kaptanı ile mürettebatına ait olduğu düşünülen kişisel eşyalar yer aldı.

Stevens, çıkardığı tarihi eserleri daha sonra bölgenin doğal, arkeolojik ve denizcilik tarihini sergileyen Isles of Scilly Museum'a bağışladı. Müze küratörü Xavier Duffy, eserlerin yaklaşık 350 yıldır denizin dibinde bulunmasının inanılması güç olduğunu belirterek bağış sayesinde buluntuların halka gösterilebileceğini ve gelecek nesiller için korunabileceğini söyledi.

1670 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Phoenix, 1670 yılında inşa edilen 46 toplu bir gemiydi. Gemi, 17'nci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar ipek, çay ve baharat gibi ürünlerin küresel ticaretinde önemli rol oynayan İngiliz Doğu Hindistan Şirketi adına kiralık olarak sefer yapıyordu.

Ancak kötü hava koşulları geminin sonunu getirdi. Phoenix, 11 Ocak 1680'de Scilly Adaları yakınlarında battı. Geminin Çin seferinden taşıdığı yükün büyük bölümü kazanın ardından kurtarılmış olsa da bazı değerli eşyalar denizin altında kaldı.

Stevens'ın yüzyıllar sonra gerçekleştirdiği keşif, geride kalan bu eşyalardan bazılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

BÖLGE ADETA GEMİ MEZARLIĞI

Phoenix bu bölgede batan tek gemi de değildi. Scilly Adaları'nın zorlu coğrafyasının yüzyıllar içerisinde yaklaşık 1.000 geminin batmasına veya karaya oturmasına sahne olduğu belirtiliyor. Bölgenin kötü görüş koşulları, yoğun balıkçılık rotaları ve su altında gizlenen kayalıkları denizciler açısından büyük tehlike oluşturuyor.

Tarihte bölgede yaşanan en büyük facialardan biri 1707 yılında HMS Association gemisinin batması olurken, 1798 yılında karaya oturan HMS Colossus da İngiltere'nin en iyi korunmuş tarihi batıklarından biri olarak biliniyor.