135 bin adet kahve bardağını toplayıp asfalt yaptılar! Sıra dışı proje

2023 yılında Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith bölgesinde iki yol, geri dönüştürülmüş kahve bardakları, cam ve farklı atık malzemelerin kullanıldığı özel bir asfalt karışımıyla yenilendi. Projede yaklaşık 135 bin kullanılmış kahve bardağı ile 1,2 milyon cam şişeye eşdeğer geri dönüştürülmüş cam kullanıldı.

Closed Loop'un verilerine göre geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı asfalt, yol yüzeyinin karbon ayak izini yaklaşık yüzde 24 azalttı.

TOPLAM 750 METRELİK YOL YAPILDI

Proje kapsamında South Penrith'teki Jamison Road'un yaklaşık 400 metrelik bölümü ile Erskine Park'taki Swallow Drive'ın yaklaşık 350 metrelik bölümü yenilendi. Böylece toplamda yaklaşık 750 metrelik yol, geri dönüştürülmüş malzemeler içeren asfaltla kaplandı.

Proje aynı zamanda Avustralya'da geri dönüştürülmüş kahve bardaklarının yerel yol yapımında kullanıldığı ilk uygulama olarak kayıtlara geçti.

KAHVE BARDAKLARI NASIL ASFALTA DÖNÜŞTÜ?

Tek kullanımlık kahve bardaklarının geri dönüşümü sanıldığı kadar kolay değil. Bardakların içerisinde sıvının dışarı sızmasını önleyen ince plastik veya su geçirmez bir kaplama bulunması, geleneksel kâğıt geri dönüşüm tesislerinde işlenmelerini zorlaştırıyor.

Ancak kahve bardakları aynı zamanda yüksek kaliteli lif içeriyor. Projeyi geliştiren ekip de normal şartlarda çöpe gidebilecek bu malzemeden yararlanmanın bir yolunu aradı. State Asphalt Services Direktörü John Kypreos'un kahve bardaklarının asfalta dahil edilip edilemeyeceğini araştırmasıyla başlayan fikir, Closed Loop ve Simply Cups programıyla yapılan çalışmalar sonucunda geliştirildi.

ÖNCE 50 METRELİK YOLDA DENEDİLER

Teknoloji doğrudan şehir yollarında kullanılmadı. İlk olarak Sydney'in batısında yaklaşık 50 metrelik bir test yolu hazırlandı. Deneysel asfalt oldukça zorlu koşullarda test edildi. Ağır yüklü kamyonlar defalarca yolun üzerinden geçirilirken laboratuvar ortamında da malzemenin dayanıklılığı incelendi.

Kypreos'a göre kahve bardaklarının kullanıldığı asfalt, geleneksel asfalt kadar iyi performans gösterdi ve güçlü bir dayanıklılık sergiledi. Karışıma tam olarak ne kadar kahve bardağı malzemesi eklendiği ise ticari gerekçelerle açıklanmadı.

Daha sonra PAK-PAVE adı verilen teknoloji State Asphalts NSW, Closed Loop Environmental Solutions ve Simply Cups tarafından geliştirildi. Çalışmaya University of New South Wales de destek verdi ve teknoloji ilgili Yeni Güney Galler makamlarından onay aldı.

SADECE KAHVE BARDAKLARI KULLANILMADI

Yolun içerisinde yalnızca geri dönüştürülmüş kahve bardakları bulunmuyor. Karışımda ezilmiş geri dönüştürülmüş cam, eski asfalt ve çelik fırını cürufu gibi farklı geri kazanılmış malzemeler de kullanıldı.

Penrith projesinde geri dönüştürülmüş ve geri kazanılmış bu malzemeler, yol yapımında kullanılan malzemelerin yarısından fazlasını oluşturdu. Böylece yeni ham madde kullanımının azaltılması hedeflendi.

1,2 MİLYON CAM ŞİŞEYE EŞDEĞER MALZEME

Projede kullanılan geri dönüştürülmüş cam miktarı yaklaşık 1,2 milyon cam şişeye eşdeğerdi. Bunun yanında 135 bin kahve bardağının da atık olmaktan çıkarılarak yeni asfaltın üretiminde değerlendirilmesi dikkat çekti.

Projenin arkasındaki yaklaşım ise “döngüsel ekonomi” modeline dayanıyor. Bu modelde kullanılan bir ürünün ömrünün çöpe atıldığı anda sona ermesi yerine, malzemesinin yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Closed Loop'un kurucusu Rob Pascoe'ya göre yalnızca atıkları toplamak geri dönüşümün tamamlandığı anlamına gelmiyor. Toplanan malzemenin yeniden kullanılabileceği bir ürüne dönüştürülmesi ve bu ürün için gerçek bir pazarın bulunması gerekiyor.

HEDEF DAHA FAZLA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEME

Proje, Avustralya'nın çöp sahalarına gönderilen atık miktarını azaltmaya ve ülke içerisindeki geri dönüşüm kapasitesini artırmaya çalıştığı bir dönemde hayata geçirildi. State Asphalt Services'ın uzun vadeli hedefleri arasında ise neredeyse tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilebilen yollar geliştirmek bulunuyor.

Penrith'teki proje de her gün kullanılan ve ardından çöpe atılan sıradan bir kahve bardağının doğru toplama ve işleme sistemleriyle endüstriyel bir ham maddeye dönüşebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.