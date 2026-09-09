Yapay zekâ iPhone 18 Pro’nun özelliklerini tek tek sıraladı! Ama bir tuhaflık var

Apple'ın tanıtım etkinliğine saatler kala iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. X kullanıcısı "mehrtosh", ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'un uygulamasındaki "Ask Verizon" yapay zekâ asistanının henüz tanıtılmamış telefonlarla ilgili ayrıntılı soruları yanıtladığını öne sürdü.

Kullanıcının MacRumors ile özel olarak paylaştığı ekran görüntülerindeki konuşma, 8 Eylül günü 13.48-13.52 saatleri arasında gerçekleşmiş görünüyor. Ancak görüntülerin gerçekliği ve yanıtların gerçekten asistandan gelip gelmediği doğrulanmış değil.

KAMERA, RAM VE FİYAT İDDİALARI PAYLAŞILDI

Ekran görüntülerine göre asistan, her iki modelde de f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanabilen değişken diyaframlı ana kamera bulunacağını iddia ediyor.

Yanıtlarda iPhone 18 Pro Max'in daha büyük bir ana sensöre ve düşük ışıkta video sabitlemeyi iyileştiren gelişmiş sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme sistemine sahip olacağı da öne sürülüyor.

Asistanın iddiaları arasında Pro Max'te 10 kata kadar optik yakınlaştırma sunan 48 megapiksel telefoto kamera ve 16 GB RAM bulunması da var. Pro modelinde ise bu değerlerin 8 kat optik yakınlaştırma ve 12 GB RAM olacağı ileri sürülüyor.

Başlangıç fiyatları iPhone 18 Pro için 1.099,99 dolar, Pro Max için 1.199,99 dolar olarak sıralanıyor.

FİYATLAR VE RENKLER ŞÜPHE UYANDIRDI

MacRumors, asistanın verdiği başlangıç fiyatlarının iPhone 17 Pro serisinin mevcut başlangıç fiyatlarıyla birebir örtüştüğüne dikkat çekiyor. Siteye göre analistler arasında yeni nesilde fiyatların artacağı yönünde genel bir kanı bulunması, bu yanıtı tartışmalı hale getiriyor.

Renk seçeneklerinde de benzer bir tutarsızlık var. Asistan, iPhone 18 Pro için Dark Cherry, Titanium Gray, Titanium White ve Titanium Black seçeneklerini sıralıyor.

Oysa MacRumors'ın aktardığı son sızıntılar, Dark Cherry'nin yanında Silver ve Sky Blue renklerine işaret ediyor. Asistanın kullandığı titanyum renk adlarının ise 2023'teki iPhone 15 Pro serisinin adlandırmalarına daha çok benzediği belirtiliyor.

Bu durum, yanıtların gerçek bir sızıntı yerine eski veya konuyla ilgisiz verilerden üretilmiş olabileceğini düşündürüyor.

A20 PRO VE EKRAN BOYUTLARI DA YANITLARDA YER ALDI

Ekran görüntülerinde daha makul görünen başka iddialar da bulunuyor. Bunlar arasında iPhone 18 Pro'da 6,3 inç, Pro Max'te 6,9 inç ekran ve her iki modelde A20 Pro işlemci kullanılması yer alıyor.

Üçlü arka kamera sistemi, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera, ProRAW ve ProRes video desteği de asistanın sıraladığı özellikler arasında. Pro Max'in daha büyük gövdesi sayesinde daha uzun pil ömrü sunacağı da iddialar arasında.

MACRUMORS KONUŞMAYI DOĞRULAYAMADI

MacRumors, söz konusu konuşmayı bağımsız olarak doğrulayamadığını veya aynı yanıtları yeniden elde edemediğini açıkça belirtiyor.

Site, asistanın sonradan düzeltilmiş olabileceği ihtimalinin yanı sıra ekran görüntülerinin değiştirilmiş veya başka şekilde hatalı olabileceğini de gündeme getiriyor. Bu olasılıklardan hangisinin geçerli olduğu bilinmiyor.

MacRumors ayrıca, yapay zekâ sohbet botlarının kulağa makul gelen ancak gerçek olmayan bilgiler üretebildiğini hatırlatarak iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Dolayısıyla paylaşılan fiyat ve özellikleri kesinleşmiş bilgiler ya da doğrulanmış bir iPhone sızıntısı olarak değerlendirmek mümkün değil.

Kaynak: MacRumors

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir; resmi değil temsili görsellerdir.