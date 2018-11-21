Eski Kaşarlı Palmiye Kurabiye

Malzemeler:

8 kare milföy hamuru

1 su bardağı ince rendelenmiş eski kaşar

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Milföyleri buzluktan çıkarın ve oda sıcaklığında 15 dakika yumuşamasını bekleyin.

Yağlı kağıt üzerine dikdörtgen şeklinde dizdiğiniz milföyleri bir merdane yardımıyla açın.

Üzerine eski kaşar rendesini, toz kırmızı biberi ve kuru fesleğeni ekleyip her iki ucunu rulo yaparak ortada buluşturun.

Kurabiyeyi buzlukta 30 dakika soğutun.

1'er parmak kalınlığında dilimler keserek yağlı kağıt serili fırına aralıklarla dizin.

180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet Olsun



