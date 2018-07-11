Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın ev ve işyerlerinde aramalar sürüyor.

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ve gruptan olaylı bir şekilde ayrılan Ceylan Özgül, bu gündemi es geçmedi.

Eski kedicik Özgül sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.