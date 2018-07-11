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Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın en ünlü kediciklerinden biri olarak tanınan ve olaylı bir şekilde Adnan Oktar ve ekibinden ayrılan Ceylan Özgül, yapılan operasyonu bakın nasıl kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın ev ve işyerlerinde aramalar sürüyor.

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklamaKedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ve gruptan olaylı bir şekilde ayrılan Ceylan Özgül, bu gündemi es geçmedi.

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Eski kedicik Özgül sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.

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Eski kedicik Ceylan Özgül adnan oktar

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