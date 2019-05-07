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Eski koca dehşeti! Eski karısını takip edip saldırdı

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YAŞAM  | 07.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

Antalya'da eski koca, 2 yıl önce boşandığı eşi ile eşinin yeni kocasına dehşeti yaşadı. Otomobille takip ettiği çifte, biber gazı ve bıçakla saldıran eski koca, bununla da yetinmeyip, ikiliyi otomobiliyle öldürmeye çalıştı. Çiftin otomobilini kendi aracıyla çarparak, duvara sıkıştıran eski koca, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Eski koca dehşeti! Eski karısını takip edip saldırdı

Kepez'de yaşayan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için yeni eşi Ergün Bülbül'ün kullandığğı 07 DAK 75 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak iddiaya göre Zeynep Kaya Bülbül'ün 2 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa A., çiftin otomobilini, 07 HC 656 plakalı otomobille takip etti. Yeşilyurt Mahallesi 4376 Sokak'a geldiklerinde ise Bülbül çiftinin yolunu kesti. Taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa A., çifte önce biber gazı sıktı ardından bıçakla saldırdı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından Mustafa A., otomobiline binip, sokağın başına gitti.

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Kısa süre bekledikten sonra da hızla aracını sürerek, Zeynep Kaya Bülbül ve Ergün Bülbül'ün yeniden bindiği otomobile çarptı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A., geri manevra yaparak 3- 4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

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ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A.'yı 2 sokak ileride vatandaşlar yakaladı. Eski koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi.

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Çarpma sırasında ayaklarından yaralanan Ergün Bülbül sağlık ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeynep Kaya Bülbül ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Bülbül, eski eşinin kendilerine dehşeti yaşattığını belirterek, "İki yıl önce kendisiyle anlaşmalı boşandık. Evlenmemi bir türlü hazmedemedi. Sürekli bize sorun yaşatıyor. Son olarak, bugün bizi otomobiliyle takip etmiş. Burada sıkıştırdı. Önce bıçak ve biber gazı ile saldırdı, sonra da içinde bulunduğumuz otomobile defalarca çarpıp bizi öldürmek istedi" dedi.

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Gözaltına alınan Mustafa A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kepez kadına şiddet

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