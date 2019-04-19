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Eski köprüyü böyle yıktılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Missouri Nehri üzerindeki köprü patlayıcı düzenekleriyle başarılı bir şekilde yıkıldı. O anlar böyle görüntülendi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Missouri Nehri üzerinde eskidiği için kapatılan ve yerine yenisi yapılan köprü patlayıcı kullanılarak yıkıldı. 145 kilo patlayıcı kullanılan çalışmada, eski köprünün parçaları, yeni köprüye hiçbir şekilde isabet etmeden başarılı bir şekilde yıkıldı. O anlar böyle görüntülendi.

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abd Missouri köprü yıkım patlayıcı

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