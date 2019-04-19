Eski köprüyü böyle yıktılar

ABD'nin Missouri eyaletindeki Missouri Nehri üzerinde eskidiği için kapatılan ve yerine yenisi yapılan köprü patlayıcı kullanılarak yıkıldı. 145 kilo patlayıcı kullanılan çalışmada, eski köprünün parçaları, yeni köprüye hiçbir şekilde isabet etmeden başarılı bir şekilde yıkıldı. O anlar böyle görüntülendi.
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