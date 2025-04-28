Eski kraliyet hizmetçisi açıkladı! Sarayda yasaklanan temizlik ürünü şaşırttı! Her evde kullanılıyor...

Berkshire'lı 57 yaşındaki Anne Simmons, on yıldan fazla bir süredir Buckingham Sarayı'nın 775 odasında kraliyet temizlikçisi olarak çalışıyordu. Simmons, sarayda yasak olan temizlik malzemesini açıkladı.

Sarayda çalıştığı dönemde evi tertemiz yapmak için birçok temizlik tüyosu öğrendiğini söyleyen kadın, mutfağı tertemiz tutmak için kullandığı ipuçları ve püf noktaları hakkında konuştu.

BULAŞIK TELLERİ YASAKLANMIŞ

Mermer yüzeylerin çizilmesini önlemek amacıyla her evde olan bulaşık tellerinin yasaklandığını itiraf etti. "Her ne pahasına olursa olsun bulaşık tellerinden uzak durmamız konusunda sıkı bir eğitim aldık," diye açıkladı.

Mutfak yüzeyleri için, özellikle de mermer ve granit gibi kaliteli malzemelerin kullanıldığı kraliyet malikaneleri çok sert ürünler olduğunu belirtti. Anne'e göre saray yetkilileri, onların gösterişli mutfaklarını zedeleme riskine girmek istemiyorlardı. Anne, "Granit, mermer ve paslanmaz çelik gibi üst düzey mutfak yüzeyleri çizilmeye karşı hassastır" diye ekledi.

Bulaşık telleri yerine temizlerken yumuşak ve yüzeyi aşındırmayan 'mikrofiber bezler' kullandıklarını söyledi. Yüzeylerin bir kere çizildiğinde bakımının zorlaştığını ve bakterilerin çizilen bölgelere yerleştiğini anlattı.

TEMİZLİK HİLESİNİ ANLATTI!

Anne ayrıca sarayın iyi durumda olduğundan emin olmak için düzenli olarak kullandığı bir hileden de bahsetti. Tüm kraliyet nedimelerinin, herkesin mutfağında bulunan malzemelerle kendilerinin ürettiği 'doğal' ve 'yumuşak' bir temizleyici kullandığını anlattı. "Her akşam, ev yapımı sirke, limon suyu ve ılık su karışımını kullanarak tüm mutfak yüzeylerini temizlerdik," sözleriyle özel temizleyicisinin tarifini verdi.