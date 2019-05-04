Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Dünyada her yıl 2 milyon ton atık çevre kirliliğine sebep oluyor. Bu çöplerin çoğu geri dönüştürülebilir olsa da bunu gerçekleştiren insan sayısı dünya nüfusu düşünüldüğünde çok az bir sayıya sahip. Ancak böyle karamsar bir dünyanın içinde bazen içimizi ısıtacak, umutlarımızı yeşertecek bir hikaye çıkabiliyor. İşte Brezilyalı Amarildo Silva’nın hikayesi de tam böyle umut dolu bir hikaye.
Dünyanın güzelleşmesi için herkesin onun gibi bir adım atması dileğiyle...
Amarildo Silva, Brezilya’nın Paraiba kentinde yaşayan 23 yaşında bir genç, bir mağazada kasiyer olarak hayatını kazanıyor.
Ancak onun yaptığı bundan çok daha önemli bir iş var, Amarildo tüm dünyanın ilgisini basit ama son derece kıymetli bir işle çekti: sürdürülebilirliğe yaptığı büyük katkıyla.
Amarildo boş zamanlarını atılmış olan eski lastikleri toplayarak değerlendiriyor. Tabii ki tek işi bu lastikleri toplamak değil, onları çevre dostu hayvan yataklarına dönüştürüyor.
Ailesinin de yardımıyla sokaklarda, çöplüklerde, hurdalıklarda, vs. bulduğu tüm lastikleri topluyor bu genç adam.
Onları temizliyor, boyuyor ve içlerine hayvanların rahat etmesi için küçük daire şeklinde yataklar yerleştiriyor.
Amarildo bu yatakları sosyal medya üzerinden satmaya başlamış ve büyük bir ilgiyle karşılaşmış.
2 yıl içerisinde bu yataklardan 500 adet satmış satarak büyük bir başarı sağlamış. Şimdilik sadece Brezilya içerisine yollayabiliyor, buna rağmen Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’dan da talepler alıyor. Aile bütçesine küçük bir katkıda bulunmak için yapmaya başladığı bir iş bu.
Şimdilerde hem ailesi hem hayvanlar hem de çevre için son derece önemli bir uğraş haline gelmiş durumda. Eski lastiklerin bu şekilde geri dönüştürülmesi o kadar büyük bir ilgi görmüş ki Amarildo şimdilerde bunu çiçeklik gibi farklı şekillerde de değerlendirmeye başlamış.
Boş zamanlarında terk edilmiş hayvanlarla da ilgilenen bu duyarlı adam, aynı zamanda okulları ziyaret ederek geri dönüşümün ve çevreyi korumanın öneminden de bahsederek farkındalık yaratmaya çalışıyor.
Çevreyi koruma adına başlatılan küçük iş fikri bugün çevrenin korunmasında gerçekten önemli bir yere sahip bir inisiyatife dönüşmüş durumda.
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