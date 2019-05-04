Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Dünyada her yıl 2 milyon ton atık çevre kirliliğine sebep oluyor. Bu çöplerin çoğu geri dönüştürülebilir olsa da bunu gerçekleştiren insan sayısı dünya nüfusu düşünüldüğünde çok az bir sayıya sahip. Ancak böyle karamsar bir dünyanın içinde bazen içimizi ısıtacak, umutlarımızı yeşertecek bir hikaye çıkabiliyor. İşte Brezilyalı Amarildo Silva’nın hikayesi de tam böyle umut dolu bir hikaye.

Dünyanın güzelleşmesi için herkesin onun gibi bir adım atması dileğiyle...

Amarildo Silva, Brezilya’nın Paraiba kentinde yaşayan 23 yaşında bir genç, bir mağazada kasiyer olarak hayatını kazanıyor.



Ancak onun yaptığı bundan çok daha önemli bir iş var, Amarildo tüm dünyanın ilgisini basit ama son derece kıymetli bir işle çekti: sürdürülebilirliğe yaptığı büyük katkıyla.



Amarildo boş zamanlarını atılmış olan eski lastikleri toplayarak değerlendiriyor. Tabii ki tek işi bu lastikleri toplamak değil, onları çevre dostu hayvan yataklarına dönüştürüyor.



Ailesinin de yardımıyla sokaklarda, çöplüklerde, hurdalıklarda, vs. bulduğu tüm lastikleri topluyor bu genç adam.

