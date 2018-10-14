Eski manken Şenol İpek ile Nur Şipka nişanlandı

Sunucu Bircan Bali ile olan 5 yıllık evliliğini geçen mayıs ayında anlaşmalı olarak bitiren Şenol İpek, Nur Şipka'yla nişanlandı. Şenol İpek, yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

"NİŞAN YÜZÜKLERİMİZİ TAKTIK"

Eski manken Şenol İpek, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Rabbim mutlu olacak insanları hep birlikte yaşatsın. Dostlarla, arkadaşlarla, aile ile ve mutlu yuva kuracağın bir eşle. Kimine göre erken kimine göre geç ama en güzel zaman yaşadığımız an elbette o da bizim için şu an. Bizim için mutlu bir yuvanın saadetin başlangıcı oldu. Ailelerimiz arasında ilk adımımızı hayırlısı ile attık, nişan yüzüklerimizi taktık. Siz mutlu olun biz mutlu olalım. Herkes mutlu olsun."





