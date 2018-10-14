MAGAZİN

Eski manken Şenol İpek ile Nur Şipka nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

Mayıs ayında Bircan Bali ile 5 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Şenol İpek, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Nur Şipka ile dün akşam nişanlandı.

Eski manken Şenol İpek ile Nur Şipka nişanlandı

Sunucu Bircan Bali ile olan 5 yıllık evliliğini geçen mayıs ayında anlaşmalı olarak bitiren Şenol İpek, Nur Şipka'yla nişanlandı. Şenol İpek, yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

"NİŞAN YÜZÜKLERİMİZİ TAKTIK"
Eski manken Şenol İpek, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:
"Rabbim mutlu olacak insanları hep birlikte yaşatsın. Dostlarla, arkadaşlarla, aile ile ve mutlu yuva kuracağın bir eşle. Kimine göre erken kimine göre geç ama en güzel zaman yaşadığımız an elbette o da bizim için şu an. Bizim için mutlu bir yuvanın saadetin başlangıcı oldu. Ailelerimiz arasında ilk adımımızı hayırlısı ile attık, nişan yüzüklerimizi taktık. Siz mutlu olun biz mutlu olalım. Herkes mutlu olsun."

senol

PARTNERPaylaşım rekorları kırdı!Paylaşım rekorları kırdı!
Jet Sosyete'ye 'Yıldız' sürprizJet Sosyete'ye 'Yıldız' sürpriz
Serhat Kılıç sinirlendiSerhat Kılıç sinirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bircan bali nur şipka Şenol İpek

En Çok Okunan Haberler

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Rus Kim Kardashian'ın takipçi sayısı 9 milyona dayandı!

Rus Kim Kardashian'ın takipçi sayısı 9 milyona dayandı!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

Arda Turan-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nusret, rap yıldızı French Montana'yı 'Tavukları Pişirmişem' şarkısıyla oynattı

Nusret, rap yıldızı French Montana'yı 'Tavukları Pişirmişem' şarkısıyla oynattı

Jet Sosyete'ye 'Yıldız' sürpriz

Jet Sosyete'ye 'Yıldız' sürpriz

Serhat Kılıç sinirlendi

Serhat Kılıç sinirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.