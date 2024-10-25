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  4. Eski MasterChef yarışmacısı Eda'nın tavırları tepki çekti! Yarışmacılara fırça attığını söyleyince... 'Kendini beğenmiş, rezil oldun!'

Eski MasterChef yarışmacısı Eda'nın tavırları tepki çekti! Yarışmacılara fırça attığını söyleyince... 'Kendini beğenmiş, rezil oldun!'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.10.2024 10:29
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eski yarışmacıların tadım yaptığı takım oyununda eski MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut'un tavırları tepki çekti. Yarışmacılara fırça attığını söyleyen Eda, seyirciyi kızdırdı.

Eski MasterChef yarışmacısı Eda'nın tavırları tepki çekti! Yarışmacılara fırça attığını söyleyince... 'Kendini beğenmiş, rezil oldun!'

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 3. takım oyununun oynandığı perşembe akşamında ise eski yarışmacılar tadım yaptı.

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Tadım sırasında Eda Karabulut, kadın yarışmacıları desteklemediğini söyledi. Eski yarışmacının bu sözleri ise tepkiyle karşılandı.

"FIRÇA ATTIM" DEDİ GÜNDEM OLDU!

Programın yayınlanmasının ardından Eda, sosyal medya hesabında yarışmacılara fırça attığını söyledi. Seyirciler de Eda'nın yarışmacılara olan tavrını hiç beğenmediklerini söyledi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Eda'nın tavırlarını eleştirdi.

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O yorumlardan bazıları...

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Masterchef
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