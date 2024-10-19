Eski milletvekili Melda Onur yenidoğan çetesi skandalı sonrası organ sorusuyla kan dondurdu! Berna Laçin kayıtsız kalamadı

Yenidoğan bebek çetesi Türkiye gündemine oturdu. İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamedeki detaylar ise adeta kan dondurdu.

İDDİANAME KAN DONDURDU

İddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu aktarıldı.

Yaşanan bu sağlık skandalı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimler tek tek bu olaya tepki gösterdi. Eski CHP Milletvekili Melda Onur'da X hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Onur; 'Bu yenidoğan çetesi öldürdüğü çocukların organlarını da kullanabilir mi? Yoksa tıbben mümkün değil mi? Sadece aklıma takıldı' diye sordu.

BERNA LAÇİN DE PAYLAŞTI

Melda Onur'un bu paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken aynı gönderiyi Berna Laçin'de 'aynı soru aklımda' diyerek paylaştı.

Sosyal medyada ise; 'Organları değilse bile kanları kullanılır mı?', 'Sorular arttıkça nefesim daralıyor','Ya kan, ilik, doku vs... Olmasın', 'Organ ticaretinde olma ihtimalleri yüksek', 'Bu hastanelerde organ ticareti bile olabilir' gibi yorumlar yapıldı.