Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın paylaşımı Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi! Ödeyeceği ceza...

Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın influencer eşi Derya Balta sosyal medya paylaşımı yüzünden Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildi. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen belgeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Balta, cezayı neden yediğini anlattı.

Biri ya da birileri tarafından şikayet edildiğini ve bunların kim olduğunu bildiğini söyleyen Balta, 'Bu ceza nedeniyle ağlamayacağım. Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim. 'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Bunun üzerine ticaret bakanlığından savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim' dedi.

2020 yılında sosyal medyada "yukarı kaydır" yapan influencerlar için bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme ile fenomenler artık kazanç sağlayacakları link verdiklerinde #işbirliği olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ancak sosyal medya fenomenleri paylaşımlarında bu kurala uymazlar ise ceza uygulanacağı hususunda uyarı yapılmıştı.

346 BİN TL'LİK CEZA

Paylaşımlarında "işbirliği" veya "ortaklık" olduğunu belirten içerikler olsa da, ceza yazılan içerikten kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir tavsiye vermiş olması, Ticaret Bakanlığı'ndan 346 bin TL'lik ceza almasına sebep oldu.





