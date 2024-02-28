Çok satan listesinde zirvedeki yerini koruyan su geçirmez Columbia ayakkabının fiyatı düştü

Bir kez alıp çok uzun yıllar giyeceğiniz ömürlük bir ayakkabı arayışındaysanız tercih edebileceğiniz belli başlı markalara ait birkaç model var. Onlardan biri de outdoor tutkunlarının favori markası Columbia'nın en çok satılan modeli Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı! Isı yalıtımı ve su geçirmez özelliğiyle öne çıkan ayakkabı; hafifliği, rahatlığı, dayanıklılığı ile size uzun yıllar eşlik etmeye aday! Üstelik şimdi, kısa süreliğine indirimde olan bu ayakkabıyı sizin için inceledik. Gelin birlikte keşfedelim.

Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı

Columbia'nın Peakfreak Nomad serisi, su geçirmez özellikleri sayesinde ayakların kuru kalmasını sağlar. Ayakkabının yastıklı tabanı ve dayanıklı yapısı, uzun süreli kullanımlarda rahatlık ve destek sunar. Bu ayakkabının özellikleri arasında dayanıklı dış taban, hafif ve esnek yapısı, şık tasarımı ve ayak kemiklerini destekleyen yapısı da bulunur. Yürüyüş, trekking, dağcılık gibi açık hava aktiviteleri için üretilen hem doğa yürüyüşleri hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek olan ayakkabıda ideal zemin tutuşu için aşınmaya dayanıklı Omni-Grip kauçuk dış taban kullanılır. Hafif Techlite ara tabanı ile her adımda ekstra rahatlık sunan ayakkabıya bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Öncelikle Amazon'a teşekkür ederim. 12 şubatta verdiğim sipariş 17 şubatta elime ulaştı. Almanya'dan İstanbul'a 5 günde teslimat, harika bir şey. Ürün su geçirmiyor, hafif, rahat ve sıcak tutuyor. Çok memnun kaldım. Akadaşlarıma da tavsiye ettim. Fiyatı çok uygun. Beden tam oldu. Columbia sitesinde ayak ölçüsüne göre sipariş verin. Benim bir ayağımın en uzun parmağı 25,5 cm, diğeri 25,8 cm geldi, ölçülere göre 40,5 numara sipariş verdim, cuk diye oturdu ayağıma."

"44 giyiyordum tam oldu, dar kalıp değil. Rahat bir ayakkabı, tavsiye ederim. Almanya'dan 7 günde geldi, teşekkürler Amazon."

"Gerçekten çok kaliteli, şık ve sportif bir model. Çok memnun kaldım. 43 yerine 43,5 beden aldım ve tam oldu. Teşekkürler Amazon."

"İyi ayakkabı, kaliteli ve fiyatı uygun."

Bu içerik 28 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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