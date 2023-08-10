Eski nişanlısıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur evleniyor

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu.

Ayrılığın ardından Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı hakkında açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Tayfur, savcılığa başvurduğunu belirtmişti. Eski nişanlısıyla davalık olan Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı da almıştı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği sevgilisi ile nikah hazırlıkları yapıyor.

Nikah için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Müstakbel eşiyle nikah işlemleri için vesikalık fotoğraf çektirmeye giden Tuğçe Tayfur, başka bir paylaşımında "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" yazdı.



