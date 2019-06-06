Mynet Trend

Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde, eskiden bayramlarda oynanan çeşitli oyunlar yaşatılmaya çalışılıyor.

Eski oyunlar bayramda yeniden hayat buldu

Kırkağaç'a 5 kilometre uzaklıktaki 280 hane ve 600 nüfuslu Yağmur Mahallesi'nde, eskiden bayramlarda oynanan eski sokak oyunları yaşatılıyor. Mahalle meydanında toplananlar, uzun eşek, mendil kapmaca, çatal çatal kaç çatal, ip atlama, halat çekme, güvercin taklası gibi eskiden bayramlarda oynanan, ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynuyor. Etkinliğe katılmak için Kırkağaç ilçe merkezi ile çevre mahallelerden gelenlere de çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

edd3ce9c105a87f6c8292e72deb4566b

Yağmurlu Mahallesi'nde yaşayan ve eski oyunların oynanmasını organize eden evli ve 3 çocuk babası İsmail Kılaz (64), çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları yeniden canlandırdıklarını söyledi. Kılaz, "Bu oynadığımız oyunlar geleneksel seyirlik köy oyunlarıdır. Yani eskiden bayramlarda oynanan oyunların bir kısmıdır. Bu oyunlar günümüzde unutulmuş oyunlardır. Dedelerimizin dedelerinden kalan oyunlardır. Bizlere bırakılan bu kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Biz bu oyunları amatörce, imkanlarımız dahilinde yaşatmaya çalışıyoruz. Son 2 yıldır oyunlarımızı yeniden oynuyoruz. Bu sayede bayramları artık daha coşkulu şekilde kutluyoruz. Mahalle halkımız, etkinliklere yoğun katılım gösteriyor. Manisa ve Kırkağaç'ta yaşayanlar ile çevre mahallerdekiler de Yağmurlu'ya gelerek bu güzel etkinliğimize katılıyor. Birlik beraberlik içerisinde oyunlarımızı oynuyor, küçükten büyüğe hepimiz eğleniyoruz" dedi.

Oyunları bildiği için gençlerin gelip kendisini bulduğunu belirten Kılaz, "Ben de onları kırmayıp, başlarında durup, oyunlarda bir nevi hakemlik yapıyorum" diye konuştu.

e0d67ab1e35677cbef75c8417d62cff1

e62d515042496a5295fea1d1d767d844

Kaynak: DHA

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte... Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indiKuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi
Ecrin’in üvey amcası darp edildiEcrin’in üvey amcası darp edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski oyunlar uzun eşek

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Dünya 17 yaşında ötenazi uygulanan kızı konuşuyor!

Dünya 17 yaşında ötenazi uygulanan kızı konuşuyor!

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi

Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Efsane oyuncu korkuttu! Hastaneden görüntülerini paylaştı

Efsane oyuncu korkuttu! Hastaneden görüntülerini paylaştı

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gerek varmı peki ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi

Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Korku dolu dakikalar! Kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı

Acı haber! Serinlemek için girmişti ama...

Acı haber! Serinlemek için girmişti ama...

Su bisikletinde korku dolu anlar

Su bisikletinde korku dolu anlar

Haziran ayında sürpriz! Halılar yine ortaya çıktı: Her yer beyaza büründü

Haziran ayında sürpriz! Halılar yine ortaya çıktı: Her yer beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.