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Eski Popstar yarışmacısı müzisyen Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde saldırıya uğradı

09.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu evinin önünde tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğradı. Başına ve yüzüne aldığı darbe sonucu yüzü gözü moraran Evren Mevlanaoğlu, hastaneye giderek darp raporu alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski Popstar yarışmacısı müzisyen Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde saldırıya uğradı

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla tanınan sanatçı Evre Mevlanaoğlu, Muğla'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Tanımadığı bir erkeğin saldırısına uğrayan şarkıcı, hastaneye giderek darp raporu aldı.

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"MÜZİĞİ KISMASI İÇİN UYARINCA KAFA ATTI"

Kendisine saldıran şahsı tanımadığını belirten Sanatçı Evren Mevlanaoğlu "Sahne aldığım mekandan çıkarak eve doğru yürürken birinin motorla yanımdan geçtiğini fark ettim ancak önemsemedim.

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Adını sonradan öğrendiğim U.U. isimli şahıs motoru ile dönüp evimin karşısındaki banka oturdu ve yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Kendisini kibar bir dille müziğin sesini kısması için uyardım.

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Ancak bana küfürler ile karşılık verdi. Daha sonra tehdit edip 'Bana müziğin sesini kapat diyemezsin' diyerek bana kafa attı. Önce sersemledim ne olduğunu anlayamadım. Hemen 112 acil yardım hattını arayarak polise durumu bildirdim. Polisin geleceğini anlayınca olay yerinden kaçtı. Gelen polisler beni hemen hastaneye götürdüler. Röntgen çekildi, darp raporu verildi" diyerek saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten Mevlanaoğlu, polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatılmasına rağmen kimliği tespit edilen saldırganın bir an önce yakalanıp adalete teslime dilmesini beklediğini söyledi.

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