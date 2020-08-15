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Eski porno yıldızı Mia Khalifa Beyrut patlamasına sessiz kalan Shakira'ya isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Lübnan asıllı eski porno yıldızı Mia Khalifa, filmlerinde kullandığı gözlüklerini Beyrut'taki patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarmıştı. Khalifa, kendisi gibi Lübnan asıllı olan şarkıcı Shakira'ya, Beyrut patlaması karşısında sessiz kalması nedeniyle sitem etti.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa Beyrut patlamasına sessiz kalan Shakira'ya isyan etti

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, eski porno yıldızı Mia Khalifa tarafından duyarsızlıkla suçlanıyor. 4 Ağustos’ta meydana gelen feci patlamanın ardından birçok yıldız bağış yaparken, Shakira’nın sessizliğini koruması Khalifa ile birlikte birçok sosyal medya kullanıcılarını da harekete geçirdi.

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“PARANI DEĞİL SESİNİ İSTİYORUZ”

27 yaşındaki Lübnan doğumlu ABD’li eski porno yıldızı Khalifa, Shakira’nın Lübnan’daki insani yardım çalışmalarına para bağışlamasını yeterli bulmayarak, Beyrut sakinlerinin çektiği acıyı dünyaya duyurmadığı için Lübnan’ı yüzüstü bıraktığını söyledi.

Instagram hesabından açıklama yapan Khalifa, Shakira’ya “Yarı Lübnanlısın ve tatillerde aileni Lübnan’a götürüyorsun ama senin, onlar için dünyada bir etki yaratmana en çok ihtiyaç duydukları tüm zaman boyunca sen sessiz kaldın” şeklinde seslendi.

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Khalifa, Shakira’nın 68 milyon takipçili Instagram hesabının ekran görüntüsünü paylaşarak, “Paranı değil, sadece sesini yükselterek, insanların bu trajedinin vehametini anlamasına yardımcı olman yeterliydi” şeklinde isyan etti.

Shakira, sahne şovlarında ve şarkılarında Ortadoğu kökenlerine vurgu yapmasıyla biliniyor. Ünlü şarkıcının büyükannesi, ailesiyle Lübnan’dan ABD’ye göçmüş, ABD’de doğan babası ise Kolombiya’ya yerleşmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlara mı kaldı la meydan??
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