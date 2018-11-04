Eski sevgiliden Nazlı Hamarat'a 2 ay uzaklaştırma! 'Kan akacak, mermiler konuşacak'

İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi 2 ay süreyle Nazlı Hamarat’ın Gaffar Aydın’a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Nazlı Hamarat’ın mahkemenin verdiği koruma kararına muhalefet ettiğini iddia eden Gaffar Aydın, bu sefer İstanbul 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Dava dilekçesinde, Nazlı Hamarat’ın mahkeme kararına rağmen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yorumlar yaparak Gaffar Aydın’a hakaret ettiği, katıldığı televizyon programında Aydın hakkında konuştuğu ifade edildi.

'KAN AKACAK, MERMİLER KONUŞACAK'

Bu açıklamaların ardından Gaffar Aydın’ın “Kan akacak, mermiler konuşacak”, “Kan, mermi ne gerekirse o olacak” şeklinde ölüm tehditleri aldığını öne süren avukatı, Hamarat’ın 10 gün zorlama hapsine tabi tutulmasını, ayrıca korunma kararının süresinin uzatılmasını istedi. Mahkeme dosyaya sunulan kamera kaydının bilirkişi aracılığıyla yapılan çözümünde, Nazlı Hamarat’ın ihlale yönelik herhangi bir sözüne rastlamadığını belirterek süre uzatım talebi ile zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi. (Özge Eğrikar / HÜRRİYET)