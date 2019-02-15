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Eski sevgilisi farafından kaçırılan öğretmen Müge Anlı sayesinde bulundu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 15.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'de eski sevgilisi tarafından zorla kaçırılan kadın öğretmen, Müge Anlı'nın programının ardından bulundu. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen öğretmenin ailesiyle buluşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün önce evinin önünde eski sevgilisi tarafından zorla kaçırılan 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S.', Müge Anlı'nın programının ardından Zonguldak'ta bulundu.

KAMERALARI İNCELEYEN EKİPLER, ZANLILARI GÖZALTINA ALDI

Alınan bilgiye göre, genç öğretmenin ailesinin, kızlarının kaçırıldığını ihbar etmesi üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, genç öğretmeni kaçıran M.T, kızın kaçırılmasında kullanılan aracı ve evi ayarlayan arkadaşları Ş.L, V.C, G.Y. ve Y.G'yi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gözaltına aldı.

PROGRAMDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yaşananların anlatıldığı programda Müge Anlı, Tuğba öğretmeni tebrik ederek Muhammed'i nasıl kararından vazgeçirdiğini anlattı. Genç öğretmen, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tuğba S. ailesine kavuştu. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Tuğba öğretmenin annesi, "Allah herkesten razı olsun. Hiç haber alamıyorduk. Sesini duyduk, geliyorum ama geç olabilir. Gelince kavga etmeyin." şeklinde konuştu.

Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.


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müge anlı tuğba s

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