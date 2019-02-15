Eski sevgilisi farafından kaçırılan öğretmen Müge Anlı sayesinde bulundu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün önce evinin önünde eski sevgilisi tarafından zorla kaçırılan 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S.', Müge Anlı'nın programının ardından Zonguldak'ta bulundu.
KAMERALARI İNCELEYEN EKİPLER, ZANLILARI GÖZALTINA ALDI
Alınan bilgiye göre, genç öğretmenin ailesinin, kızlarının kaçırıldığını ihbar etmesi üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, genç öğretmeni kaçıran M.T, kızın kaçırılmasında kullanılan aracı ve evi ayarlayan arkadaşları Ş.L, V.C, G.Y. ve Y.G'yi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gözaltına aldı.
PROGRAMDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Yaşananların anlatıldığı programda Müge Anlı, Tuğba öğretmeni tebrik ederek Muhammed'i nasıl kararından vazgeçirdiğini anlattı. Genç öğretmen, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tuğba S. ailesine kavuştu. Programda duygu dolu anlar yaşandı.
Tuğba öğretmenin annesi, "Allah herkesten razı olsun. Hiç haber alamıyorduk. Sesini duyduk, geliyorum ama geç olabilir. Gelince kavga etmeyin." şeklinde konuştu.
Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
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