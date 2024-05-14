MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski sevgilisine zorla video çektirdiği iddia edilmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'nın şantaj davasında karar çıktı

Eski sevgilisine zorla video çektirdiği iddia edilmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'nın şantaj davasında karar çıktı

14.05.2024 17:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Survivor All Star 2024 yarışmasında boy gösteren genç oyuncu Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı dava ile gündeme gelmişti. Karacakaya Dominik'te mücadelesine devam ederken şantaj davasında karar çıktı.

Eski sevgilisine zorla video çektirdiği iddia edilmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'nın şantaj davasında karar çıktı

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanıdığımız Batuhan Karacakaya şimdilerde Survivor All Star 2024 yarışmasında boy gösteriyor. Geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen Karacakaya'nın şantaj davasında karar çıktı.

Eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a ‘bana video çekeceksin’ ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya ‘şantaj’ suçundan yargılandığı davada beraat etti.

batuhan

KARAR ÇIKTI

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya katılmadı. Duruşmada Karacakaya’yı avukatı temsil etti. Duruşmada sanık avukatı, bir diyeceklerinin olmadığını belirterek mahkemeden müvekkili Karacakaya’nın beraatını talep etti.

Batuhan

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN...

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karacakaya’nın ‘şantaj’ suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli olduBiri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu
Anlattıkları şoke etti! 'Ayaklarına masaj yaptım...' Anlattıkları şoke etti! 'Ayaklarına masaj yaptım...'
Sevgilisiyle 1 yıldır görüşemiyor! 'Yatakta başka bir kadınla...' Sevgilisiyle 1 yıldır görüşemiyor! 'Yatakta başka bir kadınla...'
Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Oyuncu sevgilisi ele
En Çok Okunan Haberler
Belediyede sahte diploma skandalı! Kendine birden fazla maaş bağladı

Belediyede sahte diploma skandalı! Kendine birden fazla maaş bağladı

Icardi transferini kağıt üzerinde bitirdiler! 'Evi bile hazır'

Icardi transferini kağıt üzerinde bitirdiler! 'Evi bile hazır'

Yemek getiren kuryeden taciz! İfşa etti, açıklama geldi

Yemek getiren kuryeden taciz! İfşa etti, açıklama geldi

'Sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...

'Sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...

Erdoğan açık açık uyardı: Fahiş et fiyatlarının hesabı sorulacak!

Erdoğan açık açık uyardı: Fahiş et fiyatlarının hesabı sorulacak!

Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.