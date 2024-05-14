Eski sevgilisine zorla video çektirdiği iddia edilmişti! Survivor Batuhan Karacakaya'nın şantaj davasında karar çıktı

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i olarak tanıdığımız Batuhan Karacakaya şimdilerde Survivor All Star 2024 yarışmasında boy gösteriyor. Geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen Karacakaya'nın şantaj davasında karar çıktı.
Eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a ‘bana video çekeceksin’ ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya ‘şantaj’ suçundan yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya katılmadı. Duruşmada Karacakaya’yı avukatı temsil etti. Duruşmada sanık avukatı, bir diyeceklerinin olmadığını belirterek mahkemeden müvekkili Karacakaya’nın beraatını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karacakaya’nın ‘şantaj’ suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmetti.
(İHA)