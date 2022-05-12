Eski Survivor Berna Canbeldek'ten süper minisiyle olay yaratan poz! Frikik vermemek için eğildi ve...

2018 Survivor'ında yarışan ve sakatlanmasının ardından diskalifiye olan Berna Canbeldek, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak takipçilerini mest eden bir paylaşımda bulunan fenomen isim, frikik vermemek için bacak arasını ayaklarıyla kapattı.

Instagram hesabında 155 bin takipçisi bulunan Berna Canbeldek, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kırmızı süper mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıkan Berna Canbeldek, nefes kesen pozlara imza attı.

FRİKİK VERMEMEK İÇİN UĞRAŞTI

Instagram'da yaptığı son paylaşımda frikik vermemek için süper minisiyle çömelerek poz veren Berna Canbeldek adeta kasıp kavurdu.





