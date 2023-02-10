Eski Survivor sunucusu Alp Kırşan'dan yürek yıkan kareler! "Nasıl bir sınavdan geçiyoruz Allah'ım"

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya ve diğer illerdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda yardım malzemeleri ve destek ekipleri gönderilmeye devam ederken ünlü isimler de paylaşımlarını eksik etmiyor. Eski Survivor sunucusu Alp Kırşan, bölgeden yürek yıkan kareleri paylaşıp, "Nasıl bir sınavdan geçiyoruz Allah'ım" diye yazdı.

YÜREK YIKAN KARELER

Alp Kırşan, hayatını kaybedenlerin mezarını paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Kırşan, "Biz nasıl bir sınavdan geçiyoruz Allahım…" diye yazdı.

Kırşan'ın o paylaşımına takipçileri, "Allah yar ve yardımcımız olsun", "Rabbim ölümün de hayırlısını versin", "Ders almadığımız sürece yaşamaya devam eden bir süreç maalesef" diye yorumlar geldi.





