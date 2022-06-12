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Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

12.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cimnastik alanında başarıları olan Aşkım Burçe, asıl ününü Survivor yarışması ile kazandı. Survivor 2020 sezonunun ardından Survivor All Star 2022'ye de katılan Aşkım Burçe, geniş kitleler tarafından tanındı. Burçe şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

Survivor All Star 2022'ye yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin All Star macerası uzun sürmemişti. Bir süre sonra adaya veda eden isim, şimdilerde fenomenleri aratmayan pozlarla gündeme geliyor.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

2000 doğumlu 22 yaşındaki Aşkım Burçe'nin sosyal medyada 298 bin takipçisi bulunuyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

Pozlarıyla göze çarpan Aşkım Burçe, mini şortuyla adından söz ettirdi.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü sporcusu Aşkım Burçe'nin bu alanda
birçok başarısı bulunuyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

1.62 boyundaki Burçe, lisans eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde alıyor.
Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

AŞKIM BURÇE BAŞARILARI

YURTİÇİ:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

YURTDIŞI:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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