Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe mini şortlu poz verdi!

Survivor All Star 2022'ye yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin All Star macerası uzun sürmemişti. Bir süre sonra adaya veda eden isim, şimdilerde fenomenleri aratmayan pozlarla gündeme geliyor.
2000 doğumlu 22 yaşındaki Aşkım Burçe'nin sosyal medyada 298 bin takipçisi bulunuyor.
Pozlarıyla göze çarpan Aşkım Burçe, mini şortuyla adından söz ettirdi.
İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü sporcusu Aşkım Burçe'nin bu alanda
birçok başarısı bulunuyor.
1.62 boyundaki Burçe, lisans eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde alıyor.
YURTİÇİ:
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
YURTDIŞI:
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
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