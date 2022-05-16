Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe spor yaparken paylaştı! "Vücudun çok güzel"

Cimnastik alanında birden fazla ödülü bulunan Aşkım Burçe Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Survivor yarışma programında parkurda ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Burçe, sporla iç içe yaşıyor.

AŞKIM BURÇE'DEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

22 yaşındaki genç sporcu Aşkım Burçe geçtiğimiz günlerde amuda kalkmasıyla gündeme gelmişti.

Esnek vücudu ile yaptığı hareketlerle yürekleri ağza getiren Aşkım Burçe, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aşkım Burçe sütyensiz, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

O poza, "Vücudun çok güzel", "Yaşasın özgürlük" gibi yorumlar geldi.

1,62 boyundaki Aşkım Burçe Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.





