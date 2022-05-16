MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe spor yaparken paylaştı! "Vücudun çok güzel"

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe spor yaparken paylaştı! "Vücudun çok güzel"

16.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Aşkım Burçe Survivor 2020 ve 2022 sezonlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Survivor 2022 All Star macerası kısa süren sporcu cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe spor yaparken paylaştı! "Vücudun çok güzel"

Cimnastik alanında birden fazla ödülü bulunan Aşkım Burçe Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Survivor yarışma programında parkurda ve ada yaşantısıyla dikkat çeken Burçe, sporla iç içe yaşıyor.

AŞKIM BURÇE'DEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

22 yaşındaki genç sporcu Aşkım Burçe geçtiğimiz günlerde amuda kalkmasıyla gündeme gelmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Esnek vücudu ile yaptığı hareketlerle yürekleri ağza getiren Aşkım Burçe, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Aşkım Burçe sütyensiz, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

O poza, "Vücudun çok güzel", "Yaşasın özgürlük" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

1,62 boyundaki Aşkım Burçe Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den sütyensiz poz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapım şirketi ifşa etti! Olay açıklamaYapım şirketi ifşa etti! Olay açıklama
Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararıBakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı
Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!Demet Özdemir iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye kararı! İade etmediler

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bakan Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İlginizi Çekebilir

Kehaneti tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen tehlike...

Kehaneti tüyler ürpertti! Dünyayı bekleyen tehlike...

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.