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Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza'nın babalık heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 08:05 | Son Güncelleme

2016 yılında Survivor'a katılarak ünlenen Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından eşinin karnına başını koyduğu anları paylaşarak baba olacağının müjdesini verdi. Efecan Dianzenza'nın müjdeli haberine yorum yağdı.

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza'nın babalık heyecanı

Survivor'un en hızlı yarışmacılarının başında gelen Efecan Dianzenza, 2017 yılında 8 yıldır aşk yaşadığı Duygu Çavdar ile nikah masasına oturdu. 3 yıldır evli olan genç çift, bugün sosyal medya hesaplarından bebek müjdesi verdi.

Eşinin belirginleşen karnını alnını koyarak poz veren Efecan, bu anları Instagram hesabından paylaşarak "Baba oluyorum baba" dedi.

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Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Duygu Dianzenza ise "Biz artık 3 kişiyiz" diyerek 17 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi.

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Çiftin peş peşe yaptığı paylaşımlara başta Survivor yarışmacıları olmak üzere birçok isimden tebrik yorumu yağdı.

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