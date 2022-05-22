Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor 2020 yarışmasında yer alan Ezgi Hocaoğlu, Survivor 2022 All Star sezonuna yedeklerden katılmıştı. Bir süre sonra Survivor macerasına elenerek veda eden Hocaoğlu, şimdilerde pozlarıyla adından söz ettiriyor.

EZGİ HOCAOĞLU YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

1995 doğumlu 27 yaşındaki Ezgi Hocaoğlu sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çekti.

Pilatesle ilgilenen Hocaoğlu son pozuyla yüzlerce beğeni aldı.

O poza, "Şaşırmışsın", "Yerim seni" gibi yorumlar geldi.

İstanbul doğumlu Ezgi Hocaoğlu 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.

2017'de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı. Hocaoğlu cimnastik ve pilates antrenörlüğüne devam ediyor.





