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  4. Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

22.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programıyla adını duyuran Ezgi Hocaoğlu sporla iç içe bir yaşam sürüyor. Milli Cimnastikçi Ezgi Hocaoğlu, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

Survivor 2020 yarışmasında yer alan Ezgi Hocaoğlu, Survivor 2022 All Star sezonuna yedeklerden katılmıştı. Bir süre sonra Survivor macerasına elenerek veda eden Hocaoğlu, şimdilerde pozlarıyla adından söz ettiriyor.

EZGİ HOCAOĞLU YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

1995 doğumlu 27 yaşındaki Ezgi Hocaoğlu sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çekti.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

Pilatesle ilgilenen Hocaoğlu son pozuyla yüzlerce beğeni aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

O poza, "Şaşırmışsın", "Yerim seni" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

İstanbul doğumlu Ezgi Hocaoğlu 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

2017'de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı. Hocaoğlu cimnastik ve pilates antrenörlüğüne devam ediyor.

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu spor yaptığı anları paylaştı! Yürekleri ağza getirdi

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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