Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü paylaşımıyla olay yarattı! "20 yaşında 7 kilo makyajla..."

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla büyük bir üne kavuşan ve daha sonrasında birçok dizi projesinde yer alan Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Serkay Tütüncü'nün paylaştığı mesajdaki sözleri dikkat çekti.

SURVİVOR İKİNCİSİ OLMUŞTU

Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımında yer alan ve adını final koltuğuna kadar yazdıran Serkay Tütüncü, finalde Çağan Atakan Arslan'ı büyük SMS oylamasında geçemeyerek ikincilikle avunmuştu.

"KAFAYI MI YEDİNİZ ARKADAŞLAR?"

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Serkay Tütüncü, birçok takipçisinin dikkatini çekti.

Twitter'dan paylaştığı mesajla dikkatleri üzerine çeken Serkay Tütüncü, "20 yaşındasınız, 40 derece havada 7 kilo makyajla geziyorsunuz. Kafayı mı yediniz arkadaşlar?" sözleriyle olay oldu.

Yaptığı paylaşım sonrasında birçok Twitter kullanıcısının dikkatini çeken Serkay Tütüncü'ye bazı takipçileri tepki gösterirken bazıları ise hak verdi.



