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Eski telefonlarınızı çöpe atmayın! İşte kullanacağınız yerler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Eskiyen telefonlarınızı atmak ya da satmak yerine onları bir şekilde işlevsel olarak hayata geri döndürebilirsiniz.

Eski telefonlarınızı çöpe atmayın! İşte kullanacağınız yerler

Hergün gelişen ve gelişen teknoloji dünyasında eski telefonunuz, ikinci el piyasasında istediğiniz kadar para etmiyor olabilir. Böyle durumlarda telefonuzu bir köşeye atmak yerine işlevsel olarak yeniden kullanabilirsiniz.

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İşte o kullanabileceğiniz alanlar...

Eski telefonları müzik çalara çevirebilirsiniz:

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Eski akıllı telefonunuzu müzik çalar olarak kullanmak için herhangi bir SIM kart kullanmanıza gerek yok. Cihazınızın sadece Wi-Fi bağlantısını yapın ve tercih ettiğiniz müzik uygulamasını istediğiniz gibi kullanın. Tabii yıllarca size eşlik eden telefonunuzun batarya ömrü muhtemelen kötü bir hale gelmiştir, bu yüzden cihazı evde sürekli prize bağlı bir müzik çalar olarak, iyi bir Bluetooth hoparlör ile kullanmak en güzeli olacaktır.

Eski iPhone'unuzu Apple TV'niz için kumanda yapabilirsiniz:

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Bir Apple TV sahibiyseniz, eski iPhone'unuzu kumanda olarak kullanabilirsiniz. Fiziksel Apple TV kumandasına göre daha fazla kaydırma alanı sunan iPhone'unuz ile Apple TV deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Eski telefonunuzu sabit bir araç, bisiklet veya mutfak ekranına çevirebilirsiniz

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Eski telefonunuzu aracınıza sabitleyerek, onu bir navigasyon ve müzik aletine çevirebilirsiniz. Cihaz sürekli şarja takılı olarak duracağı için hem şarj probleminiz olmayacak hem de ana telefonunuzu kullanmadığınız için tak-çıkar işleriyle uğraşmayacaksınız. Aynısı bisiklet için geçerli olduğu gibi, cihazınızı mutfakta yemek tariflerine bakma amacıyla da kullanabilirsiniz.

Eski telefonunuzu bebek kamerasına çevirebilirsiniz:

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Harici bir bebek izleme cihazı almak yerine eski telefonunuzu bu amaçla kullanmanız mümkün. Cloud Baby Monitor gibi çeşitli uygulamalar sayesinde bebeğinizin durumunu sürekli takip edebilirsiniz.

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