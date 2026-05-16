Rakipleri görünce şaşkına döndü! Yarışmada lavaş arası dondurma kebap ikram etti

Bir gündüz kuşağı gelin yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarışmacılardan biri, geleneksel lezzetlere farklı bir yorum katmak isterken öyle bir sunum yaptı ki hem rakipleri hem de ekran başındakiler neye uğradığını şaşırdı. İşte gastronomi dünyasının sınırlarını zorlayan o yemek: Lavaş arasında dondurma kebap!

Sedef Karatay Bingül

Gelinlerin yarıştığı bir TV programında Şehriban Gelin’in 'mangalda dondurma kebabı' adını verdiği sunum, kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.

MANGALDA DONDURMA KEBABINI LAVAŞ EKMEĞİNE SARDI

Memleketi Kahramanmaraş’tan özel olarak getirttiği o meşhur, kesme dondurmayı aldı ve ciğer/Adana dürüm konseptinden esinlenerek lavaş ekmeğinin arasına sardı. Dondurma erimeden servisi yetiştirmeye çalışan gelinin bu hamlesine rakiplerinden eleştiri yağmuru gecikmedi.

İşte o hayrete düşüren anlar;

RAKİPLERİNDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

Sunumu gören diğer yarışmacılar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı gelinler 'tatlı ile kebap bir araya gelir mi?' diyerek tepki gösterirken, bazıları da fikri yaratıcı bulduğunu söyledi. Ancak özellikle lavaş içinde dondurma servis edilmesi stüdyoda uzun süre tartışıldı.

Dondurmanın erimemesi için büyük çaba harcayan yarışmacının heyecanı da kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın yayınlanmasının ardından görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Kimi kullanıcılar "tam bir Maraş klasiği yorumu" diyerek sunumu eğlenceli bulurken, kimi kullanıcılar ise "gastronomi buna hazır değil" yorumları yaptı.

Lavaş arasında servis edilen dondurma kebabı, yarışmanın unutulmaz anları arasına girdi.

