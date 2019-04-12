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Eskişehir’de akıl almaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir inşaat kazısı sırasında insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Alanın uzun yıllar önce mezarlık olduğu anlaşıldı.

Eskişehir’de akıl almaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Hicri Sezen Caddesi üzerinde yapılan bir inşaatta gerçekleşti. İnşaat bölgesinde ağaçların yerinden söküldüğü ihbarını alan Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Burada inceleme yapan ekipler, kafatası ve insan kemiklerine rastladı. Durumun polis ve zabıta ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen görevliler, inşaatı durdurdu. İnşaat bölgesine emniyet şeridi çeken polis ekipleri ise ilgilileri çağırırken, kemikler inceleme altına aldı. Alanda iki kafatası ve çok sayıda insan kemiği bulundu.

"OSMANLI'DAN KALMA BİR MEZARLIKMIŞ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kemiklerin daha önce de çıktığını ve burada eskiden bir mezarlık olduğunu ifade etti. Uzun yıllardır bölgede yaşayan mahalle sakinleri, “Ömrümüz burada geçti. Burası tarihi bir mezarlık. Bizim duvarın dibinden de çıktı. Efe şapkası vardı ve iskeleti hiç bozulmamıştı. Yakınları çıkmaz buradan. Osmanlıdan kalma mezarlıkmış burası. İlerde de Sarıkız dediğimiz bir mezar vardı. Burada mum yakardık Cuma günleri” ifadelerini kullandılar.

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"İKİ TANE KAFATASI GÖRDÜK"

Odunpazarı Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Peyzaj Teknikeri olarak görev yapan Ersin Deveci, "Kazı yapıldığı sırasında ağaç yıkımda yaş tespiti için gelmiştik. Şikayet üzerine geldik. Ağaç yaşını belirlerken kafatasını gördük. zabıta ekiplerine bildirdik, onlar da polis ekiplerine bildirdi. Eski mezarlık olduğunu söylüyorlar muhtarlarımız. İki tane kafatası gördük. 2 tane kol bacak kemikleri gördük. Hafriyatçıyı durdurduk, ona sorduk. Herhangi bir şeyle karşılaşmamış. Yan bina için kazı yaparken de aynı şeyle karşılaştığını söylediler" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl aynı bölgede yapılan bir kazı esnasında yine buluntu insan kemiklerine rastlanmıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir odunpazarı

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