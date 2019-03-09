Eskişehir'de araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı

Alınan bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Yenilik Sokak üzerinde 06 AIJ 40 plakalı park halinde bulunan bir araçtan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumdan şüphelendi. Aracın yanına giden vatandaşlar, araç içerisinde bir köpek olduğunu gördü. İlk olarak aracın sahibi Ali İhsan K.'ya ulaşmaya çalışan vatandaşlar, başarısız olunca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren aracın içinde olduğu belirlenen köpek burada da dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Aracın sahibine ulaşamayan ekipler, çareyi çilingir çağırmakta buldu.
Kapının açılması üzerine köpek yetkililer tarafından hayvan taşıma aracıyla Tepebaşı Beldiyesi Doğal Yaşam Merkezine götürüldü. (İHA)
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum