Eskişehir'in en gürültülü sokağı: Kaza ve sıkıntı eksik olmuyor!

Eskişehir'de kafelerin yoğun olarak bulunduğu sokakta bazı sürücülerin yüksek sesli müzik açıp egzoz patlatarak defalarca tur atması, hem çevrede vakit geçirenleri hem de bölge sakinlerini rahatsız ediyor. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde artan gürültünün yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta araçların yüksek sesli egzoz patlatması ve müzik açmaları çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor.

Sosyalleşmek için sokaktaki kafelerde vakit geçiren 25 yaşındaki Nehir Tan, aynı araçların sokağı defalarca turlayarak gürültü kirliliği oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca Tan, duyarsız sürücülerin sokaktan geçtikleri esnada kendilerini rahatsız ettiklerini belirtti.

KAZALAR EKSİK OLMUYOR

Öte yandan, bahse konu sokağın kronikleşen bir diğer sorunun ise bitmek bilmeyen trafik kazaları olduğu çevre esnafı tarafından aktarıldı. Dar sokaklar ve kontrolsüz kavşaklar nedeniyle bölgede sık sık maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana gelmesi sokakta bulunan vatandaşları ve işletme sahiplerini tedirgin ediyor. Yaşanan bu tehlikeli anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıyor.

"ESKİŞEHİR'İN SİMGESİNİ KİRLETİYORLAR"

Bahse konu sokakta esnaf olan Arda Yücel, "Buranın mülkiyetindeki öncelikli sorun trafik. Burada çok manasız bir trafik var. Vatandaşlar buraya geliyor; turlayıp, el freni çekip sürekli bir tavaf halindeler. Hiçbir yere varmayan, manasız bir yuvarlak çizerek; müzik açarak, egzoz patlatarak, sağa sola sarkıntılık yaparak ve camdan sarkarak. Hayal gücünüzü zorlayacak çeşitli ilginç aktivitelerle burada bir trafik oluşturuyorlar. Buranın en ölümcül, en acil sorunu bu. Egzoz patlatmak, lastik yakmak, ara gazı vermek, yüksek sesli müzik açmak. Sağa sola sarkıntılık etmek, laf atmak, değişik değişik sorular sormak. Mantar tabancası gibi silahlarla havaya sıkmak, torpil atmak. Kolluk kuvvetleri de ara ara buraya giriyor. Onlar geldiklerinde buralar nefes alıyor ama gittikleri zaman, yarım saat içinde her şey hemen tekrar başlıyor. Müşterilerimiz genel anlamda buradaki yüksek sesten rahatsız ve ses kirliliğinden dolayı artık buraya gelmek istemediklerini söylüyorlar. Müşterilerimizin ayağını çekmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Aslında burası gençlerin buluştuğu, sosyalleştiği güzel bir yer. Buraya şehir dışından turlar geliyor; gelin ve damatlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Yani burası artık Eskişehir'in simge bir yeri hâlini almış durumda" şeklinde konuştu.

"BİZE RAHATSIZLIK VERİYORLAR"

Sokakta bulunan kafelerde otururken çok fazla gürültü olduğunu anlatan Nehir Tan, "Çok gürültü oluyor; hani çok sesli geçiyorlar. Özellikle araçların motorlarını bağırtarak geçiyorlar. Sonrasında araçlardan laf atmaya çalışmalar oluyor; bunlar açıkçası sıkıntı oluşturuyor. Bu sorundan dolayı buraya gelmek istemeyenler oluyor. Hatta hava güzelken yol kenarına oturmak yerine, içeriye geçip oturmak zorunda kaldığımız bile oluyor. Bence burada trafik denetimi olsa ya da burası trafiğe kapatılsa çok tatlı ve güzel olur. Burada bu tür trafik kazaları çok oluyor; özellikle motorlar çarpıyor, arabalar da aynı şekilde. Bir de sürekli durup trafiği sıkıştırıyorlar" dedi

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

