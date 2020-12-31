Eskişehir gezilecek yerler - En detaylı liste

Keşfedecek ne çok şey var Eskişehir'de bir bilseniz. Hiç durmaz, ilk fırsatta koşa koşa bu güzel şehri görmeye giderdiniz. Geçmişi Frigyalılara dayanan bu kentte hem tarihe, hem kültüre, hem doğaya, hem lezzete doyuyor insan. Bir seyahatten bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor Eskişehir gezilecek yerler!
Bonus: Eskişehirspor maçına denk gelirseniz kaçırmayın. Maç çıkışı es es es ki ki ki eski eski es sloganları eşliğinde takım değiştirme isteğinizden mesuliyet kabul etmem baştan söyleyeyim.
Eskişehir turistik yerlerden biri burası. Eskişehir’in görüntüsünün tamamen değişmesinde ve kentin Avrupai bir görünüme kavuşmasında en önemli etken yerlerden biri Sazova Parkı. Resmi olarak adı Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı olan tesis, büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor.
2008 yılında açılan parkın en dikkat çeken kısmı Masal Şatosu. Aynı parkta yer alan Korsan gemisi de bir hayli ilgi çekİyor. Geminin tasarımı yapılırken, Pilgrimler’in 1620 yılında Atlantik’i aşmak için kullandıkları Mayflower isimli gemiden esinlenilmiş.
Park çocukları eğlendiriyor, yetişkinleri çocukluklarına götürüyor. 'Eskişehir'in Disnayland'i' Sazova Parkında bulunan bölümlerin giriş ücretleri ayrı ayrı.
Masal Şatosu seanssız serbest gezi ücretleri
öğrenci bileti 4 TL, tam bilet: 5 TL.
Masal Şatosu seanslarına katılım ücretleri
öğrenci bileti: 5 TL, tam bilet: 10 TL.
Korsan Gemisi Giriş Ücreti
Öğrenci bileti: 2 TL
Tam bilet: 4 TL
Hayvanat Bahçesi & ETİ Sualtı Dünyası Giriş Ücreti
Öğrenci bileti: 7 TL
Tam bilet: 13 TL
Bilim Deney Merkezi Giriş Ücreti
Öğrenci bileti: 5 TL
Tam bilet: 10 TL
Sabancı Uzay Evi Giriş Ücreti
Öğrenci bileti: 5 TL
Tam bilet: 10 TL
Eskişehir'e müzeler diyarı desek yanlış olmaz sanırım. Eskişehir'deki Kent Müzeleri Kompleksi aynı zamanda Türkiye’de başka örneği olmayan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesine de ev sahipliği yapıyor.
Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek sivil gerek askerî dönemlerine ilişkin çok sayıda balmumu heykelinin yer aldığı müzede ayrıca, Atatürk’ün aile bireylerinin, Osmanlı İmparatorluğu’na yön veren padişahlarımızın, Kurtuluş Savaşı komutanlarının, yerli ve yabancı devlet adamlarının, gazetecilerin, yazarların; sinema, tiyatro ve ses sanatçıları ile Eskişehir’in değerlerinden oluşan 160’ın üzerinde heykel bulunuyor.
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Pazartesi günleri hariç haftaiçi ve haftasonu saat 10.00-17.00 arası açık. Giriş ücreti tam 14, indirimli 7 TL. Müze kart burada geçerli değil.
Eskişehir'in en güzel yerlerinden biri olan Odunpazarı, renkli sokakları, özgün mimariye sahip cumbalı evleri, çıkmaz sokakları ve kıvrımlı yollarıyla Anadolu'nun geleneksel havasını tam anlamıyla sizlere hissettiriyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Odunpazarı ''Tarihi ve Kentsel Sit'' olarak koruma altına alınmış durumda. Odunpazarı bölgesinde yapılan restorasyon çalışmasıyla Odunpazarı'ndaki 30 sokakta 300 ev, 3 Camii, 1 Külliye, 2 Kervansaray, 15 Çeşme, 1 Han aslına uygun restore edilmiş.
Odunpazarı gezilecek yerler listesinde baş sırayı çeken Odunpazarı Evleri hakkında Evliya Çelebi Seyahatname ’sinde büyük bir övgü ile bahsetmiş. Genel olarak 2 kattan oluşan Odunpazarı Evleri'nin alt katında mutfak, ahır, çamaşırlık veya depo bulunurken üst katta evde yaşayan ailenin odaları bulunmaktadır. Eskişehir'de Anadolu kültürünü hissetmek istiyorsanız adres Odunpazarı.
Odunpazarı Modern Müzesi, Eskişehir'de gezilecek ve görülecek yerler listesinde mutlaka bulunması gereken ve keyifli vakit geçirebileceğiniz şahane bir müze. Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesinden sanatçının çalışmaları müzede yer alıyor. Müzede resim, heykel, müzik ve diğer bir çok alanda ilgi çekici çalışmalar var. Sanat ile ilginiz olmasa dahi müzeyi gezerken zevk alacak, bazı çalışmalar karşısında dakikalarca onu inceleyeceksiniz. Odunpazarı Modern Müze giriş ücreti tam 20 TL, indirimli 15 TL.
Eskişehir gezilecek yerler Odunpazarı Evleri'nin arasında yer alan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, 16. yüzyılda yapılmış Osmanlı Dönemi’ne ait bir eserdir. Bu güzel eser Osmanlı Devleti vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517 yılında yapılmış. Kurşunlu Külliyesi’nin mimarı tam olarak bilinmese de muhtemelen, Mimar Sinan’dan önce mimarbaşı olan, Acem Ali’nin külliyenin mimarı olduğu düşünülüyor. Gerçek adı Alaeddin Ali Bey olan Acem Ali klasik Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşıdır. Külliyeye Kurşunlu ismini kubbesinin kurşunlu kaplı olmasından dolayı alıyor.
Sakarya Irmağı'nın en uzun kolu Porsuk Çayı, önceki yıllarda kirlilikten dolayı yakınına kimsenin uğramak istemeyeceği bir durumdaydı. Ancak Adalar ismiyle anılan bölge, ıslah çalışmaları ile Odunpazarı bölgesinden sonra şehrin en çok ilgi gören yerlerinden biri haline geldi.
Porsuk Çayı kıyısında bir çok mekân bulunuyor. Özellikle yazın yoğun ilgi gören kafelerde oturmayı tercih etmezseniz, üniversite öğrencilerinin yaptığı gibi Porsuk kıyısındaki çimlerde oturabilirsiniz.
Porsuk Çayı, kıyısını dolduran kafeleri ve cazip alışveriş tezgâhları kadar tekne turlarıyla da gezginleri kendisine çekiyor. Eskişehir'e yerli Venedik lakabını veren gondollarla kanalda gezintiye çıkabilirsiniz.
Eskişehir gezilecek yerler müze bakımından oldukça zengin. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ;
2007 yılında Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu’nun işbirliği ile kuruldu. Türkiye’nin ilk cam müzesinde 58 yerli, 10 yabancı sanatçının eserleri teşhir ediliyor. Cam şeffaflığının sanatla birleşmesi sonucunda ortaya neler çıkabileceğini merak ediyorsanız göz alıcı koleksiyonları olan bu özel müzeyi mutlaka gezmelisiniz. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi giriş ücreti tam 10 TL, indirimli 5 TL.
Eskişehir Kurtuluş Müzesi de Odunpazarı bölgesinde yer alıyor. Bu bölgeyi gezerken müzeyi de ziyaret edebilirsiniz. Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında gezebilirsiniz. Eskişehir Kurtuluş Müzesi giriş ücreti 7 TL.
Müze zengini Eskişehir'de gezilecek yerlere Lületaşı Müzesi ile devam edelim. Eskişehir Valiliği tarafından 1998 yılından bu yana yapılan uluslararası Lületaşı Festivalleri, Lületaşı El Sanatları yarışmaları ve sergilerinde yer alan eserler, İl özel idaresi tarafından satın alınıp lületaşı müzesinin oluşumunda ilk adım atılmış. 60 sanatçıya ait 400 civarında eseri bünyesinde bulunduran Lületaşı Müzesi, 2008 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurşunlu Külliyesinde yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılmış. Her gün saat 08.00-22.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş Ücretsizdir.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, projesinden teşhirine kadar Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk müze olarak nitelendiriliyor. 28 Mayıs 2011 tarihinde ziyarete açılan Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi satın alma, bağış ve müsadere yoluyla gelen eserler ile ağırlıklı olarak Eskişehir’deki ören yerlerinde gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmaları sonucu ele geçen eserlerden oluşan bir koleksiyona sahip. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 10 TL. Müze kart geçerli.
Eskişehir çevresi gezilecek yerlerden biri olan Han Yeraltı Şehri Eskişehir'in Han ilçesinde bulunuyor. Kayaya oyulmuş yer altı galerileri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Han yer altı yerleşimi doğal kayalıklarda, yer altına oyularak yapılmış. Yer altına yapılan kat kat mekânlar ile mekânları birbirine bağlayan koridorlar, en alt seviyede, kuzeyden gelen bir temiz su kanalına bağlanıyor.
Gömü odasının girişi güneydoğu tarafında bulunuyor. Yer altına oyularak yapılmış üç odadan oluşuyor. Odalarda arcosoliumlu sandukalar, oda duvarının özellikle üst seviyesinde ve tavanda rozet, baklava dilimi, fiyonk, yaprak ve fırıldak motifleri yer alıyor.
Eskişehir'e 80 kilometre uzaklıkta bulunan Han İlçesi'nin Yazılıkaya Köyü'ndeki Midas Anıtı Eskişehir gezilecek yerler listenizde olmalı. Diğer adıyla Yazılı Kaya Frig kaya fasadlarının en görkemli örneği. Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigce yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiş. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılı Kaya olarak adlandırmış.
Hep müze müze nereye kadar, Eskişehir'de gezilecek doğal yerler yok mu diyenlere geliyor bu öneri. Sivrihisar ilçesinin 40 km kadar güneyinde bulunan Balıkdamı Kuş Cenneti Türkiye’nin en büyük sulak alanlarının başında geliyor. Balıkdamı çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana geliyor. Çok sayıda bitki, balık ve kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum