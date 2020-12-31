Eskişehir gezilecek yerler - En detaylı liste

Keşfedecek ne çok şey var Eskişehir'de bir bilseniz. Hiç durmaz, ilk fırsatta koşa koşa bu güzel şehri görmeye giderdiniz. Geçmişi Frigyalılara dayanan bu kentte hem tarihe, hem kültüre, hem doğaya, hem lezzete doyuyor insan. Bir seyahatten bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor Eskişehir gezilecek yerler!

ESKİŞEHİR'DE BUNLARI YAPMADAN DÖNME

Bisiklet kiralayıp şehri pedallamadan

Porsuk Çayı'nda gondolla gezintiye çıkmadan

Odunpazarı modern müzeyi görmeden

Çibörek ve Balaban kebap yemeden

Gece hayatının nabzını tutmadan

Frig Vadisi'ni görmeden Eskişehir'den ayrılmayın.

Bonus: Eskişehirspor maçına denk gelirseniz kaçırmayın. Maç çıkışı es es es ki ki ki eski eski es sloganları eşliğinde takım değiştirme isteğinizden mesuliyet kabul etmem baştan söyleyeyim.

ESKİŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER

SAZOVA BİLİM KÜLTÜR VE SANAT PARKI

Eskişehir turistik yerlerden biri burası. Eskişehir’in görüntüsünün tamamen değişmesinde ve kentin Avrupai bir görünüme kavuşmasında en önemli etken yerlerden biri Sazova Parkı. Resmi olarak adı Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı olan tesis, büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor.

2008 yılında açılan parkın en dikkat çeken kısmı Masal Şatosu. Aynı parkta yer alan Korsan gemisi de bir hayli ilgi çekİyor. Geminin tasarımı yapılırken, Pilgrimler’in 1620 yılında Atlantik’i aşmak için kullandıkları Mayflower isimli gemiden esinlenilmiş.