Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

ESKİŞEHİR (AA) - "Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" kapsamında yarışlar tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen koşuya yaklaşık 1500 sporcu katıldı.

10 kilometre koşusunda erkeklerde Ömer Oklu birinci, Ersin Kurşunoğlu ikinci, Bedri Şimşek üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Aysel Yalaç, Özlem Işık ve Burcu Kaya dereceye girdi.

21 kilometrede erkeklerde birinciliği Getaye Gelaw, ikinciliği Fetene Alemu Regasa, üçüncülüğü Cihat Ulus kazandı. Kadınlarda birinciliği Nuran Satılmış, ikinciliği Büşra Nur Koku, üçüncülüğü Bahar Atalay elde etti.

Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise Osman Yekta birinci, Kadir Yekta ikinci, Murat Muslu üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.



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