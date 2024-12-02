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Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor sunan Camper kadın botta dev indirim
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Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor sunan Camper kadın botta dev indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.12.2024 12:09
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Soğuk kış günleri için doğru ayakkabı seçmezseniz sürekli üşüyen ayaklarınız ve düşen vücut sıcaklığınız dolayısıyla zor günler geçirebilirsiniz. O yüzden kaliteli bir bot bu mevsim olmazsa olmaz! Kaliteli, dayanıklı ve fonksiyonel bir model arıyorsanız Camper'ın Michelin kauçuk tabanıyla öne çıkan ultra konforlu modelinin dev indirimde olduğunu duyuralım. İşte detaylar...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcacık tutacak botlara olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla hissediliyor. Ayak konforunuzu ön planda tutuyorsanız ayaklarınızı dondurucu soğuklarda bile sıcacık tutacak kaliteli bir botla bir kış geçirebilirsiniz. İndirimli bir model arayışındaysanız Camper'ın tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren Ground PrimaLoft® MICHELIN Kadın Bot'unu size önerebiliriz. Bu bot sadece ayaklarınızı sıcak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda her adımda güvenliğiniz için mükemmel bir zemin sağlıyor. Üstelik, şimdi dev indirim fırsatıyla sizi bekliyor.

Ultra zemin kavraması ve rahatlık: Camper Ground PrimaLoft® MICHELIN Kadın Bot

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Geri dönüştürülmüş naylon ve su tutmayan deri sayasıyla öne çıkan Camper Ground PrimaLoft® MICHELIN Kadın Bot, OrthoLite® Recycled™ tabanlık ve Michelin kauçuk dış tabanı sayesinde kışın üstün kavrama ve dayanıklıkık sunar. PrimaLoft® Teknolojisi kış aylarında ekstra konforlu adımlar atmaya yardımcı olur. Endüstriyel Camper estetiğine çağdaş bir dokunuş ekleyerek kentsel sokak stilini yeniden tasarlayan model, kadınların favorisi olmaya aday.

Ürünü İncele

Bu içerik 2 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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