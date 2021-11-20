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Eskişehir'de "Senforock konseri" sanatseverleri coşturdu

20.11.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de "Senforock konseri" sanatseverleri coşturdu

ESKİŞEHİR (AA) - Yerli ve yabancı rock eserlerin senfonik yorumunu yapan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Eskişehir'deki konserde sevenleriyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Senforock" konserinde şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra, Metallica, Europe, Deep Purple, Cem Karaca, Barış Manço, 3 Hürel ve Fikret Kızılok'un klasikleşen şarkılarının senfonik yorumunu sanatseverler için seslendirdi.

Salonu dolduranlar, "We Will Rock You", "The Final Countdown", "Dönence", "Tamirci Çırağı", "Arapsaçı" ve "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" gibi unutulmaz eserlere eşlik etti.

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Gönenç Eczanesi
Odunpazari
(20.11.2021 18:00 / 21.11.2021 08:30) Eczanesi
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Gönenç Eczanesi
Odunpazari
(20.11.2021 18:00 / 21.11.2021 08:30) Eczanesi
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