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Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı

26.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 297 bin 977’ye ulaştı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 679 adet artarak, 297 bin 977’ye ulaştı.Eskişehir’deki taşıtların 174 bin 116 adeti otomobil, 47 bin 393 adeti kamyonet, 33 bin 739’u motosiklet, 24 bin 606 adeti traktör, 10 bin 778 adeti kamyon, 3 bin 949 adeti minibüs, 2 bin 615 adeti otobüs, 731 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 24 milyon 144 bin 857’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 297 bin 977’ye ulaştı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 679 adet artarak, 297 bin 977’ye ulaştı.
Eskişehir’deki taşıtların 174 bin 116 adeti otomobil, 47 bin 393 adeti kamyonet, 33 bin 739’u motosiklet, 24 bin 606 adeti traktör, 10 bin 778 adeti kamyon, 3 bin 949 adeti minibüs, 2 bin 615 adeti otobüs, 731 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 24 milyon 144 bin 857’ye ulaştı.

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