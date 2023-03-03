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Eskişehirli kadınlar depremzede çocuklar için kazak, battaniye ve eldiven ördü

03.03.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kurduğu atölyede farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiye eğitim veren girişimci Sema Doyran'ın öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için kazak, yelek, bebek battaniyesi, bere ve eldiven ördü.

Eskişehir Öğretmenevi'nde barınan afetzede kadınlar dahil yaklaşık 500 kişinin yer aldığı "Çocuklar üşümesin diye örüyoruz" etkinliğinde atölyeye gelen katılımcılara ücretsiz ip ve örgü şişleri verildi.

Kadınlar, dağıtılan ip ve şişlerle deprem bölgesine gönderilmek üzere kazak, yelek, bebek battaniyesi, bere ve eldiven örmeye başladı.

Sema Doyran, gazetecilere, sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşanların da ördükleri ürünleri kargoyla atölyeye gönderdiklerini söyledi.

Kadınlar tarafından şu ana kadar örülen yaklaşık 1200 parça ürünü Hatay'a göndereceklerini belirten Doyran, "Çocuklar için oyuncaklar, uyku arkadaşları da örüyoruz. Örgünün terapi yönü var. Depremzedelerin de bir şeylerle oyalanması lazım. Onların da gönüllerine dokunmak, iyi gelmek istiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki evi depremde hasar görünce eşi ve çocuklarıyla Eskişehir'e gelen Cennet Çelik de bu çalışmada yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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