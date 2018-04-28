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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Atv'de 3 sezondur ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçen hafta 100. bölümü ile dalya yapmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Reşit'in tuzağına düşmüş ve adamlarını Fikret'in peşinde gönderirken o silahların hedefinde kalmıştı. Hızır bu durumdan kurtulabilecek mi? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her Salı atv'de ekrana gelen başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 100. bölümüyle nefesleri kesti. 3. sezonunda dalya yapan dizinin son bölümünde Hızır, Reşit'in tuzağına düşmüş ve üzerine doğrultulan silahların hedefinde kalmıştı. Şimdi Hızır ne yapacak? Hızır nasıl kurtulacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü geçen Salı günü atv'de hayranlarını ekran başına kilitledi. Dalya yapan fenomen dizi son bölümde Reşit, yaptığı oyun ile Hızır'ı tuzağına düşürmeyi başardı. Şahin Ağa, soluk soluğa geldiği Hızır'ın yanında Reşit ile Emine Hanım'ı kimin görüştürdüğünü sorar. Sözde Emine Hanım, Reşit'e aracı olmak için gitmiş, çocuklarını öldürmemesini söylemiştir. Bunun üzerine Fikret harekete geçer. Fikret'in Reşit'in yanına gittiğini öğrenen Hızır, bunun tuzak olduğunu anlar ve adamlarını onun peşinde yollar. Fakat tek başına kalan Hızır, esasında Reşit'in tuzağına düşer. Reşit'in adamlarının silahları üzerine çevrilmiş bir şekilde biten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle pazar günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizide, Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır Hızır'ın kulağına da ulaştı. Eşi Meryem'in hastalığını öğrenen Hızır, Meryem'in ölüme gitmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Dizinin son sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli büyük bir tuzağın içine düştü.

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

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