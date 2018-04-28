Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her Salı atv'de ekrana gelen başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 100. bölümüyle nefesleri kesti. 3. sezonunda dalya yapan dizinin son bölümünde Hızır, Reşit'in tuzağına düşmüş ve üzerine doğrultulan silahların hedefinde kalmıştı. Şimdi Hızır ne yapacak? Hızır nasıl kurtulacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü geçen Salı günü atv'de hayranlarını ekran başına kilitledi. Dalya yapan fenomen dizi son bölümde Reşit, yaptığı oyun ile Hızır'ı tuzağına düşürmeyi başardı. Şahin Ağa, soluk soluğa geldiği Hızır'ın yanında Reşit ile Emine Hanım'ı kimin görüştürdüğünü sorar. Sözde Emine Hanım, Reşit'e aracı olmak için gitmiş, çocuklarını öldürmemesini söylemiştir. Bunun üzerine Fikret harekete geçer. Fikret'in Reşit'in yanına gittiğini öğrenen Hızır, bunun tuzak olduğunu anlar ve adamlarını onun peşinde yollar. Fakat tek başına kalan Hızır, esasında Reşit'in tuzağına düşer. Reşit'in adamlarının silahları üzerine çevrilmiş bir şekilde biten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle pazar günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz