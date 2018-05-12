Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

EDHO hayranlarının göznü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanında. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da başrolde Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca yer alıyor. 3. sezon finaline doğru gidilirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta. Geçen bölümde Reşit'in intikamını almak isteyen Kudret, Tipi ve Yaşar'a pusu kurmuştu. Fakat Kimsesiz Yaşar, tuzağı farkedip önledi. Ama Tipi ile Gönül'e silahlı saldırıyı önleyemedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Tipi ağır yaralanırken Gönül'ün hayatını kaybettiği sanılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde diğer yandan Hızır, Meryem'i doğum yapmaktan vazgeçirmek için tehlikeli bir yola giriyor. Amacı Meryem'in bebeği aldırmasını sağlamak olan Hızır, Ceylan ile birlikte akşam yemeği düzenler ve bundan Meryem'in haberdar olmasını sağlar. Bu görüntüler karşısında şok olan Meryem'in gözleri önünde Hızır, Ceylan'ı öper. İkisinin karşısına çıkan Meryem, çocuğu aldırmaya karar verdi mi? Meryem ne yapacak? Peki yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sezon finali ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, birçok sorunun cevabını verecek. Bu yüzden dizinin hayranları, bir an önce fragmanın çıkmasını istiyorlar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman sayfasını sürekli kontrol ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, pazar günü yayınlanıyor. ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Meryem'in hastalığı nedeniyle çocuğu doğurmasını istemez ve aldırması için Ceylan ile birlikte bir oyun tertipler. Amacı onu kızdırmak ve bebeği aldırmayı sağlamak. Bunun için Ceylan ile birlikte başbaşa yemek planlar ve Meryem'in de bundan haberdar olmasını sağlar. Meryem'in onları izlediğini bilen Hızır, Ceylan'ı öper. Böylece Meryem'in direkt hastaneye gideceğini düşünmektedir. Meryem, Hızır ve Ceylan ile yüzleşiyor! #edho pic.twitter.com/OjU2qqnSLK — atv (@atvcomtr) 8 Mayıs 2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Reşit belasında kurtulduktan sonra Ekrem sıranın kendisine geldiğini düşünerek Ünal'ı Hızır'ın üzerine yönlendirmeye çalıştı. Diğer yandan daha büyük bir tehlike yani Kudret, dayısı Reşit'in intikamını almak için pusular kurar. Yaşar, kendisini izlediğini farkettikleri adamlardan Tipi'yi öldürmek için yola çıktığını öğrenir ve telefonla ulaşmaya çalışır. Fakat geç kalır. Gönül ile Tipi, restaurant çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Gönül ile Tipi ciddi bir şekilde yaralanır. Gönül ve Tipi öldü mü merak ediliyor.