Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 105. yeni bölüm fragmanı: Ayrılık çanları çalıyor!

Sezon finali yaklaşırken yeni fragman EDHO hayranlarını heyecanlandırdı ve kafalarda yeni soru işaretleri uyandırdı. Meryem ile Hızır boşanınca ne olacak. Yaşar gerçekten bu işleri bırakacak mı? Tabii bu sahnelerin Olgun Şimşek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı tartışmasını duyurdu. Pek çok kişi Yaşar karakterinin diziden çıkmasını istemiyor.

Derya'nın kaçırılması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölümde bomba etkisi yaratacak. Yaşar hemen kaçıranların peşine düşecek ve Derya'yı kurtardıktan sonra artık bu işleri bırakacağını açıklayacak. Hızır ise Yaşar'ı bunun tehlikeli olduğuna dair uyaracak. Yaşar'ın bu açıklaması izleyicilerde Olgun Şimşek diziden ayrılıyor mu sorusunu sordurdu.

Fragmanda izleyicileri merklandıran diğer bir şey de Kudret'in sahne alması oldu. Şimdi dizide bu gelişmeler ışığında neler olacağı merak ediliyor.

Kudret, CIA'nın koruması altına girdi. Sam ile Kudret, Hızır'ın üzerine daha çok gidileceğini sinyalini verdi. Hızır'ın "Bunlar adamlara sadece bir gelecek vermiyorlar. Geçmişlerini de siliyorlar" sözleri dikkat çekti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ziya adlı yeni bir karakter diziye katıldı. Ziya'yı Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanıdığımız Hakan Meriçliler canlandırıyor.

Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi. Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.