Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 105. yeni bölüm fragmanı: Ayrılık çanları çalıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölüm fragmanı EDHO hayranları ile paylaşıldı. Dizinin önümüzdeki hafta olacak sezon finali öncesinde adeta ayrılık çanları çalıyor. Yeni bölüm fragmanı Hızır'ın çevresinde her şeyin dağılmaya başladığını gösteriyor. Peki izleyicileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölümde neler bekliyor.
TEK CELSEDE BOŞANIYORUZ
YAŞAR BIRAKIYOR!
Derya'nın kaçırılması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölümde bomba etkisi yaratacak. Yaşar hemen kaçıranların peşine düşecek ve Derya'yı kurtardıktan sonra artık bu işleri bırakacağını açıklayacak. Hızır ise Yaşar'ı bunun tehlikeli olduğuna dair uyaracak. Yaşar'ın bu açıklaması izleyicilerde Olgun Şimşek diziden ayrılıyor mu sorusunu sordurdu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. BÖLÜM FRAGMANIAN TEPKİLER
Sezon finali yaklaşırken yeni fragman EDHO hayranlarını heyecanlandırdı ve kafalarda yeni soru işaretleri uyandırdı. Meryem ile Hızır boşanınca ne olacak. Yaşar gerçekten bu işleri bırakacak mı? Tabii bu sahnelerin Olgun Şimşek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı tartışmasını duyurdu. Pek çok kişi Yaşar karakterinin diziden çıkmasını istemiyor.
Fragmanda izleyicileri merklandıran diğer bir şey de Kudret'in sahne alması oldu. Şimdi dizide bu gelişmeler ışığında neler olacağı merak ediliyor.
Kudret, CIA'nın koruması altına girdi. Sam ile Kudret, Hızır'ın üzerine daha çok gidileceğini sinyalini verdi. Hızır'ın "Bunlar adamlara sadece bir gelecek vermiyorlar. Geçmişlerini de siliyorlar" sözleri dikkat çekti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ziya adlı yeni bir karakter diziye katıldı. Ziya'yı Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanıdığımız Hakan Meriçliler canlandırıyor.
Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi. Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ
CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır. Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.
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