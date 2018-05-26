Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? (Son bölüm izle)

Final bölümünden bir önceki bölüm olan 105. bölüm için heyecan dorukta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölüm Hızır ile Ünal arasında ipler koptu ve artık gerilim iyice tırmandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölüm fragmanı çıktığında son gelişmelerin yeni bölümde nelere yol açacağı hakkında fikir sahibi olacağız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

EDHO yeni bölüm fragmanının bu akşam veya yarın akşam yayımlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı çıkar çıkmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kudret, CIA'nın koruması altına girdi. Sam ile Kudret, Hızır'ın üzerine daha çok gidileceğini sinyalini verdi. Hızır'ın "Bunlar adamlara sadece bir gelecek vermiyorlar. Geçmişlerini de siliyorlar" sözleri dikkat çekti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ziya adlı yeni bir karakter diziye katıldı. Ziya'yı Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanıdığımız Hakan Meriçliler canlandırıyor.

Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi. Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.