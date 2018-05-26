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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 26.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

Sezon finali yaklaşırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan ve gerilim artıyor. Hızır ile Ünal artık dost değiller ve bunun nelere yol açacağı merak ediliyor. Bu nedenle Eşkıya Dünyaya Hükümdar 105. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Hızır ile Ünal'ın restleşmesi CIA'nin kudreti koruma altına alması sonrası neler olacak? EDHO yeni bölüm fragmanı bu konularla ilgili ipuçları verecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? (Son bölüm izle)

Final bölümünden bir önceki bölüm olan 105. bölüm için heyecan dorukta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölüm Hızır ile Ünal arasında ipler koptu ve artık gerilim iyice tırmandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölüm fragmanı çıktığında son gelişmelerin yeni bölümde nelere yol açacağı hakkında fikir sahibi olacağız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

EDHO yeni bölüm fragmanının bu akşam veya yarın akşam yayımlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı çıkar çıkmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kudret, CIA'nın koruması altına girdi. Sam ile Kudret, Hızır'ın üzerine daha çok gidileceğini sinyalini verdi. Hızır'ın "Bunlar adamlara sadece bir gelecek vermiyorlar. Geçmişlerini de siliyorlar" sözleri dikkat çekti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ziya adlı yeni bir karakter diziye katıldı. Ziya'yı Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanıdığımız Hakan Meriçliler canlandırıyor.

Hızır Çakırbeyli, Ünal'a artık dostu olmadığını söyleyerek, 'Masanı elinden aldığım gibi bir gün hayatını da elinden alacağım. Asıl kaybeden sensin. Masanı kaybettin gücünü kaybettin. CIA, NATO, Gladyo her gelen masana birini oturttu. Bana düşen de onları öldürmek oldu. Sen CIA'yle pazarlık yaparken ben Ekrem'in kafasına sıkıyordum. Hangimiz güçlüyüz? Bir gün seni öldürmemi istersen, yakınlarıma saldırmana gerek yok. Beni çağır yeter. Ancak beni öldürürsen masanın lideri olursun' dedi. Hızır'ın tehditleri karşısında büyük şok yaşayan Ünal ise, 'Senin bunak dostuna yıllarca ses çıkardım. O hadsiz burada canıma kastetti. Senin hatırın için canını bağışladım. Çok da umrumdaydı seninle dost olmak. Seni son defa uyarıyorum' dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır. Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.

EDHO son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek istiyosanız aşağıdaki bağlantı ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tam olarak izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. bölüm izle

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