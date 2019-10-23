Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izle! EDHO'da Tipi öldü mü? Savaş Özdemir ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölümü ile 22 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Tipi'nin bunalıma girerek intihar etmesi damga vurdu. Tipi intihar etmek üzereyken, kendisini öldürmeye gelen kişiyle karşılaştı. Ancak Tipi adama silah doğrultarak, vurmasını engelledi. Tipi kendini asarak intihar etti. Tipi'nin ölüp ölmediği ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölümünde belli olacak.

Diğer yandan ise ise Meftunlar ile Çakırbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Bir yandan Altan'ın saldırısına uğrayan Hızır, masada ise Feyyaz'la karşı karşıya geldi. Feyyaz'ın evine saldıran ve oğlu Dinçer'i öldüren kişilerin Boran ve Behzat olduğu iddia edildi. Hızır ise masanın kuralları gereğince kendi adamları olan Boran ve Behzat hakkında ölüm emri verdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

